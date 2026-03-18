A deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) protagonizou um episódio que provocou forte repercussão política e social nesta quarta-feira (18), durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em discurso no plenário, ela utilizou maquiagem escura no rosto, prática conhecida como "blackface", enquanto criticava pautas relacionadas à identidade de gênero.

Discurso gera críticas no plenário

A manifestação ocorreu durante um pronunciamento em que a parlamentar questionava a participação de mulheres trans em espaços institucionais. Ao recorrer à encenação, tentou estabelecer uma comparação entre identidade racial e identidade de gênero, o que foi imediatamente contestado por outros deputados presentes.

Parlamentares classificaram a atitude como inadequada e incompatível com o ambiente legislativo, destacando o caráter histórico ofensivo do blackface, amplamente associado a práticas racistas.

Contexto político amplia tensão