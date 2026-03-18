A deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) protagonizou um episódio que provocou forte repercussão política e social nesta quarta-feira (18), durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em discurso no plenário, ela utilizou maquiagem escura no rosto, prática conhecida como "blackface", enquanto criticava pautas relacionadas à identidade de gênero.
Discurso gera críticas no plenário
A manifestação ocorreu durante um pronunciamento em que a parlamentar questionava a participação de mulheres trans em espaços institucionais. Ao recorrer à encenação, tentou estabelecer uma comparação entre identidade racial e identidade de gênero, o que foi imediatamente contestado por outros deputados presentes.
Parlamentares classificaram a atitude como inadequada e incompatível com o ambiente legislativo, destacando o caráter histórico ofensivo do blackface, amplamente associado a práticas racistas.
Contexto político amplia tensão
O episódio acontece poucos dias após a deputada federal Erika Hilton ser escolhida para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados do Brasil. A decisão gerou reações divergentes no meio político e intensificou debates sobre representatividade e direitos de pessoas trans.
Durante o discurso, a deputada utilizou argumentos que foram interpretados por colegas como ofensivos e discriminatórios, o que ampliou a tensão no plenário.
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Repercussão nas redes e possíveis medidas
A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com críticas direcionadas ao uso do blackface e ao teor do discurso. Especialistas e lideranças políticas ressaltaram que a prática remete a um histórico de ridicularização de pessoas negras, sendo considerada inaceitável em espaços públicos.
No campo político, já há articulações para apresentação de medidas formais contra a parlamentar. Entre as possibilidades discutidas estão representações por quebra de decoro e eventual responsabilização jurídica.
Histórico e posicionamento
Apesar do nome político, Fabiana Bolsonaro não possui relação familiar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eleita em 2022, ela adotou o sobrenome durante a campanha, alinhando-se ao campo político conservador.
O caso segue repercutindo e deve gerar novos desdobramentos tanto no âmbito legislativo quanto jurídico.