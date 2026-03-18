Promovida pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região (CRB-8), em parceria com a instituição, a iniciativa reúne profissionais da informação para momentos de integração, troca de experiências e apresentação de boas práticas desenvolvidas ao longo da trajetória da biblioteca da ESALQ. A programação inclui visita guiada pelas instalações e atividades voltadas ao uso da inteligência artificial no cotidiano da área.

Piracicaba recebe nesta sexta-feira (20), das 9h às 15h30, uma programação especial em comemoração ao Dia do Bibliotecário e aos 125 anos da Divisão de Biblioteca da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). O evento será realizado na Biblioteca da ESALQ/USP, localizada na Avenida Pádua Dias, nº 11, no bairro São Dimas, com participação presencial e gratuita.

Com o tema “A evolução do bibliotecário: inteligência artificial e novas competências”, o encontro abordará aplicações práticas de IA voltadas ao apoio de pesquisadores e estudantes em diferentes etapas da pesquisa científica. O Dia do Bibliotecário é celebrado em 12 de março, em homenagem a Manoel Bastos Tigre (1882–1957), considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil e um dos pioneiros da Biblioteconomia no país.

Segundo a presidente do CRB-8, Ana Cláudia Martins, a celebração reforça a importância histórica e acadêmica da ESALQ e de sua biblioteca. “Ao longo de mais de um século, essas instituições contribuíram de forma decisiva para a produção, preservação e disseminação do conhecimento científico”, afirma. A programação faz parte de uma agenda estadual promovida pelo CRB-8 ao longo do mês de março. Em Piracicaba, o evento também destaca a relevância da cidade no cenário acadêmico e científico paulista.

As vagas são limitadas e já estão quase esgotadas. Interessados devem garantir participação antecipadamente. Faça sua inscrição por aqui.