18 de março de 2026
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Biblioteca da ESALQ celebra 125 anos com legado e inovação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Biblioteca da ESALQ abre as portas para evento especial com foco nas novas competências da área.
Biblioteca da ESALQ abre as portas para evento especial com foco nas novas competências da área.

Piracicaba recebe nesta sexta-feira (20), das 9h às 15h30, uma programação especial em comemoração ao Dia do Bibliotecário e aos 125 anos da Divisão de Biblioteca da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). O evento será realizado na Biblioteca da ESALQ/USP, localizada na Avenida Pádua Dias, nº 11, no bairro São Dimas, com participação presencial e gratuita.

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Promovida pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região (CRB-8), em parceria com a instituição, a iniciativa reúne profissionais da informação para momentos de integração, troca de experiências e apresentação de boas práticas desenvolvidas ao longo da trajetória da biblioteca da ESALQ. A programação inclui visita guiada pelas instalações e atividades voltadas ao uso da inteligência artificial no cotidiano da área.

Com o tema “A evolução do bibliotecário: inteligência artificial e novas competências”, o encontro abordará aplicações práticas de IA voltadas ao apoio de pesquisadores e estudantes em diferentes etapas da pesquisa científica. O Dia do Bibliotecário é celebrado em 12 de março, em homenagem a Manoel Bastos Tigre (1882–1957), considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil e um dos pioneiros da Biblioteconomia no país.

Segundo a presidente do CRB-8, Ana Cláudia Martins, a celebração reforça a importância histórica e acadêmica da ESALQ e de sua biblioteca. “Ao longo de mais de um século, essas instituições contribuíram de forma decisiva para a produção, preservação e disseminação do conhecimento científico”, afirma. A programação faz parte de uma agenda estadual promovida pelo CRB-8 ao longo do mês de março. Em Piracicaba, o evento também destaca a relevância da cidade no cenário acadêmico e científico paulista.

As vagas são limitadas e já estão quase esgotadas. Interessados devem garantir participação antecipadamente. Faça sua inscrição por aqui.

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