Cada vez mais presente nas refeições, o tofu vem se consolidando como uma alternativa prática para quem deseja diminuir o consumo de carne sem comprometer a ingestão de proteínas. Produzido a partir da soja, o alimento chama atenção pelo valor nutricional e pela facilidade de preparo.

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Destaque nutricional chama atenção

Com cerca de 8 a 12 gramas de proteína a cada 100 gramas, o tofu pode, em algumas comparações, apresentar teor proteico competitivo em relação a alimentos tradicionais, como o ovo. Essa característica faz com que ele seja uma opção interessante para a manutenção da massa muscular, especialmente quando inserido em uma dieta equilibrada.