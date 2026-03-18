Cada vez mais presente nas refeições, o tofu vem se consolidando como uma alternativa prática para quem deseja diminuir o consumo de carne sem comprometer a ingestão de proteínas. Produzido a partir da soja, o alimento chama atenção pelo valor nutricional e pela facilidade de preparo.
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Destaque nutricional chama atenção
Com cerca de 8 a 12 gramas de proteína a cada 100 gramas, o tofu pode, em algumas comparações, apresentar teor proteico competitivo em relação a alimentos tradicionais, como o ovo. Essa característica faz com que ele seja uma opção interessante para a manutenção da massa muscular, especialmente quando inserido em uma dieta equilibrada.
Além disso, as proteínas da soja contêm aminoácidos essenciais, importantes para o funcionamento do organismo e para processos como recuperação muscular e manutenção da força.
Aliado para quem busca equilíbrio alimentar
O tofu não se destaca apenas pela proteína. Ele também oferece minerais como cálcio, ferro e magnésio, nutrientes ligados à saúde óssea, à circulação sanguínea e à função muscular.
Outro ponto positivo está no perfil de gorduras: o alimento possui baixo teor de gordura saturada e concentra gorduras insaturadas, consideradas benéficas para o coração. Em algumas versões, há ainda enriquecimento com cálcio, o que amplia seu valor nutricional.
Versatilidade facilita o consumo
Um dos grandes diferenciais do tofu é a capacidade de se adaptar a diferentes receitas. Com sabor neutro, ele absorve bem temperos e pode ser utilizado em diversas preparações.
Entre as formas mais comuns de consumo estão:
- Grelhado ou assado, como substituto da carne em pratos principais;
- Em cubos, combinado com legumes e saladas;
- Amassado, como base para recheios e pastas;
- Em versões cremosas, usado em molhos, vitaminas e sobremesas.
A variedade de texturas — que vai do macio ao firme — também contribui para ampliar as possibilidades na cozinha.
Comparação com outras proteínas vegetais
Em relação a leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, o tofu tende a apresentar menor quantidade de carboidratos e maior concentração de proteína e gordura. Isso permite montar refeições mais equilibradas, combinando o alimento com cereais integrais, verduras e legumes.
Essa combinação favorece uma ingestão adequada de nutrientes ao longo do dia, sem necessidade de recorrer exclusivamente a produtos de origem animal.
Opção prática para o dia a dia
Na rotina, o tofu se mostra uma alternativa simples para variar o cardápio e manter uma alimentação equilibrada. Sua praticidade no preparo e adaptação a diferentes pratos contribuem para o aumento do consumo, tanto por vegetarianos quanto por quem busca apenas reduzir a carne.
Ao integrar refeições completas, o alimento pode colaborar para a manutenção da energia, da saúde muscular e do equilíbrio nutricional, atendendo diferentes perfis alimentares.