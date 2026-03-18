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IR 2026: VEJA quais documentos são necessários para declarar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Prazo do IR 2026 começa em 23 de março e exige organização antecipada dos documentos.
Prazo do IR 2026 começa em 23 de março e exige organização antecipada dos documentos.

A poucos dias do início do prazo de envio, a declaração do Imposto de Renda 2026 exige atenção redobrada dos contribuintes. Com novas regras e maior fiscalização sobre diferentes tipos de rendimento, reunir a documentação correta é essencial para evitar inconsistências e problemas com a Receita Federal.

O período de entrega começa em 23 de março, mesma data em que será liberada a declaração pré-preenchida. A ferramenta traz informações já registradas no sistema, mas não dispensa a conferência detalhada por parte do contribuinte.

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Informe de rendimentos é o ponto de partida

O primeiro passo é reunir o informe de rendimentos, documento indispensável para o preenchimento da declaração. Ele é fornecido por empresas, bancos e outras fontes pagadoras e apresenta:

  • Ganhos tributáveis;
  • Rendimentos isentos;
  • Impostos retidos na fonte.

Quem teve mais de uma fonte de renda ao longo do ano deve incluir todos os informes correspondentes.

Dados pessoais e de dependentes

A conferência das informações cadastrais também é obrigatória. Devem estar atualizados:

  • CPF e documento de identificação;
  • Título de eleitor, quando aplicável;
  • CPF de dependentes.

Além disso, é necessário informar rendimentos e despesas relacionadas aos dependentes, como gastos com saúde e educação.

Despesas que podem ser abatidas

Alguns gastos permitem reduzir o valor do imposto devido. Entre os principais estão:

  • Despesas médicas e odontológicas;
  • Mensalidades escolares e cursos;
  • Contribuições para previdência privada;
  • Pensão alimentícia.

A recomendação é manter todos os recibos e comprovantes organizados, pois podem ser solicitados pela Receita.

Bens, investimentos e novas exigências

A declaração também deve incluir informações sobre patrimônio e aplicações financeiras. Entram nessa lista:

  • Imóveis, veículos e outros bens;
  • Extratos bancários e de investimentos;
  • Contratos de compra e venda.

Uma das novidades deste ano é a obrigatoriedade de declarar ganhos com apostas online, que passam a ter maior controle por parte do Fisco.

Aluguéis e atividades rurais

Rendimentos provenientes de aluguel precisam ser informados, com base em recibos ou relatórios de imobiliárias. Já contribuintes com atividade rural devem apresentar documentos que comprovem receitas, despesas e movimentações relacionadas ao setor.

Doações podem reduzir o imposto

Doações feitas a fundos e instituições autorizadas podem gerar abatimento no valor final do imposto. Para isso, é necessário informar os dados da entidade, incluindo o CNPJ, além do valor repassado.

Declarações antigas ajudam no processo

Ter acesso às declarações dos anos anteriores facilita o preenchimento, especialmente na atualização de bens e informações recorrentes. A Receita recomenda guardar esses documentos por pelo menos cinco anos.

Restituição e atenção aos dados bancários

Para receber a restituição — que pode incluir modelos ampliados de devolução, como o chamado “cashback” — é fundamental informar corretamente os dados bancários.

Com o aumento do cruzamento de informações e novas exigências, a organização prévia se torna uma aliada importante. Separar os documentos com antecedência ajuda a evitar erros, reduz o risco de cair na malha fina e pode agilizar o recebimento da restituição.

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