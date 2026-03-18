A poucos dias do início do prazo de envio, a declaração do Imposto de Renda 2026 exige atenção redobrada dos contribuintes. Com novas regras e maior fiscalização sobre diferentes tipos de rendimento, reunir a documentação correta é essencial para evitar inconsistências e problemas com a Receita Federal.

O período de entrega começa em 23 de março, mesma data em que será liberada a declaração pré-preenchida. A ferramenta traz informações já registradas no sistema, mas não dispensa a conferência detalhada por parte do contribuinte.

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Informe de rendimentos é o ponto de partida