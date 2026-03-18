A poucos dias do início do prazo de envio, a declaração do Imposto de Renda 2026 exige atenção redobrada dos contribuintes. Com novas regras e maior fiscalização sobre diferentes tipos de rendimento, reunir a documentação correta é essencial para evitar inconsistências e problemas com a Receita Federal.
O período de entrega começa em 23 de março, mesma data em que será liberada a declaração pré-preenchida. A ferramenta traz informações já registradas no sistema, mas não dispensa a conferência detalhada por parte do contribuinte.
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Informe de rendimentos é o ponto de partida
O primeiro passo é reunir o informe de rendimentos, documento indispensável para o preenchimento da declaração. Ele é fornecido por empresas, bancos e outras fontes pagadoras e apresenta:
- Ganhos tributáveis;
- Rendimentos isentos;
- Impostos retidos na fonte.
Quem teve mais de uma fonte de renda ao longo do ano deve incluir todos os informes correspondentes.
Dados pessoais e de dependentes
A conferência das informações cadastrais também é obrigatória. Devem estar atualizados:
- CPF e documento de identificação;
- Título de eleitor, quando aplicável;
- CPF de dependentes.
Além disso, é necessário informar rendimentos e despesas relacionadas aos dependentes, como gastos com saúde e educação.
Despesas que podem ser abatidas
Alguns gastos permitem reduzir o valor do imposto devido. Entre os principais estão:
- Despesas médicas e odontológicas;
- Mensalidades escolares e cursos;
- Contribuições para previdência privada;
- Pensão alimentícia.
A recomendação é manter todos os recibos e comprovantes organizados, pois podem ser solicitados pela Receita.
Bens, investimentos e novas exigências
A declaração também deve incluir informações sobre patrimônio e aplicações financeiras. Entram nessa lista:
- Imóveis, veículos e outros bens;
- Extratos bancários e de investimentos;
- Contratos de compra e venda.
Uma das novidades deste ano é a obrigatoriedade de declarar ganhos com apostas online, que passam a ter maior controle por parte do Fisco.
Aluguéis e atividades rurais
Rendimentos provenientes de aluguel precisam ser informados, com base em recibos ou relatórios de imobiliárias. Já contribuintes com atividade rural devem apresentar documentos que comprovem receitas, despesas e movimentações relacionadas ao setor.
Doações podem reduzir o imposto
Doações feitas a fundos e instituições autorizadas podem gerar abatimento no valor final do imposto. Para isso, é necessário informar os dados da entidade, incluindo o CNPJ, além do valor repassado.
Declarações antigas ajudam no processo
Ter acesso às declarações dos anos anteriores facilita o preenchimento, especialmente na atualização de bens e informações recorrentes. A Receita recomenda guardar esses documentos por pelo menos cinco anos.
Restituição e atenção aos dados bancários
Para receber a restituição — que pode incluir modelos ampliados de devolução, como o chamado “cashback” — é fundamental informar corretamente os dados bancários.
Com o aumento do cruzamento de informações e novas exigências, a organização prévia se torna uma aliada importante. Separar os documentos com antecedência ajuda a evitar erros, reduz o risco de cair na malha fina e pode agilizar o recebimento da restituição.