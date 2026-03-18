18 de março de 2026
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ESPAÇO URBANO

VEJA o que pode mudar na orla da Rua do Porto e na Av. Beira Rio

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Prefeitura de Piracicaba
Projeto do Parque Linear Vila Porto, em Piracicaba, inclui Passarela Estaiada.
Projeto do Parque Linear Vila Porto, em Piracicaba, inclui Passarela Estaiada.

A Prefeitura de Piracicaba apresentou o projeto de requalificação da Rua do Porto e da avenida Beira Rio, com proposta de transformar a orla em um espaço ainda mais voltado ao lazer, turismo e convivência. A iniciativa também abriu uma consulta pública para que moradores possam conhecer os detalhes e opinar sobre as mudanças.

O projeto, já aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, busca equilibrar preservação histórica com modernização. A ideia é manter as características culturais da região, ao mesmo tempo em que amplia conforto, segurança e funcionalidade para quem frequenta o local.

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O que pode mudar na prática

A proposta organiza toda a área em setores temáticos, com diferentes usos ao longo da orla, criando espaços mais definidos e integrados.

Entre as novidades está o Setor Pet, com área exclusiva para animais, pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário e espaços de descanso. Já o Setor Turístico Ambiental deve ganhar decks de observação próximos à passarela, além de áreas para piquenique e contemplação do rio.

O projeto também prevê novas áreas verdes, com paisagismo composto por espécies nativas, além da instalação de quiosques padronizados e banheiros ecológicos autolimpantes.

Mais lazer, cultura e mobilidade

Outros espaços previstos incluem o Setor Gastronômico, o Setor da Criança, com playground, parque de fontes e ciclovia infantil, e o Setor do Artesão, que contará com feira, anfiteatro e estrutura de apoio.

Na mobilidade, a proposta inclui uma ciclofaixa de aproximadamente 8,5 quilômetros, ampliando as opções para ciclistas e incentivando o uso da orla de forma mais ativa.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é fortalecer atividades já consolidadas na região — como gastronomia e turismo — e estimular o desenvolvimento econômico, tornando a orla da Rua do Porto ainda mais atrativa para moradores e visitantes.

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