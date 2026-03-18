A Prefeitura de Piracicaba apresentou o projeto de requalificação da Rua do Porto e da avenida Beira Rio, com proposta de transformar a orla em um espaço ainda mais voltado ao lazer, turismo e convivência. A iniciativa também abriu uma consulta pública para que moradores possam conhecer os detalhes e opinar sobre as mudanças.

O projeto, já aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, busca equilibrar preservação histórica com modernização. A ideia é manter as características culturais da região, ao mesmo tempo em que amplia conforto, segurança e funcionalidade para quem frequenta o local.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O que pode mudar na prática