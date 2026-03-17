17 de março de 2026
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NOVO PROJETO DE LEI

Fumar perto de hospital poderá gerar multa em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O projeto determina que fica proibido fumar cigarros, dispositivos eletrônicos e outros itens do tipo em um raio de 30 metros de hospitais e estabelecimentos de atendimento médico
O projeto determina que fica proibido fumar cigarros, dispositivos eletrônicos e outros itens do tipo em um raio de 30 metros de hospitais e estabelecimentos de atendimento médico

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em primeira votação, uma proposta que prevê restrições ao uso de produtos fumígenos nas proximidades de unidades de saúde da cidade.

O projeto, apresentado pelo vereador Felipe Gema, determina que fica proibido fumar cigarros, dispositivos eletrônicos, charutos, cachimbos e outros itens do tipo em um raio de 30 metros de hospitais e estabelecimentos de atendimento médico.

Saiba mais:

A medida tem como finalidade evitar a exposição à fumaça por parte de pacientes, acompanhantes, trabalhadores da saúde e visitantes, principalmente em locais com circulação de pessoas em tratamento.

Pelo texto, as unidades deverão fixar avisos sobre a restrição e informar um canal para registro de denúncias. Caso a regra seja descumprida, a previsão é de advertência na primeira ocorrência e multa correspondente a meio salário mínimo em casos de repetição.

Após a votação, Felipe Gema declarou que a presença de fumaça nas entradas desses locais pode impactar pessoas que buscam atendimento, especialmente aquelas com condições respiratórias.

A proposta ainda passará por outras etapas antes de ser votada em definitivo.

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