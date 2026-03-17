A Prefeitura de Piracicaba avalia como proceder após a concorrência eletrônica para concessão do Parque do Mirante, do Aquário Municipal e do Elevador Turístico “Alto do Mirante” não registrar interessados. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a abertura das propostas estava prevista para o dia 24 de fevereiro, mas nenhuma empresa participou do certame.

De acordo com a administração municipal, o cenário agora é de reavaliação. A pasta responsável estuda alternativas, incluindo a possibilidade de lançar um novo edital, com eventuais ajustes para tentar atrair investidores.

O processo havia sido formalizado por meio do Edital de Concorrência Eletrônica nº 08/2025, que previa a concessão dos espaços para revitalização, gestão, operação e exploração econômica. O critério de julgamento seria a maior oferta de outorga, com valor mínimo estabelecido em R$ 100 mil.