Adotar hábitos saudáveis ao longo da vida pode fazer uma diferença significativa na prevenção do câncer. Estudos internacionais indicam que até 40% dos casos da doença estão associados a fatores que podem ser modificados, como tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo e infecções evitáveis.

Levantamentos publicados na revista científica CA: A Cancer Journal for Clinicians apontam que intervenções simples — tanto individuais quanto coletivas — têm potencial para reduzir de forma expressiva a incidência da doença. Dados do National Cancer Institute reforçam esse cenário: entre 1975 e 2020, quase 6 milhões de mortes por câncer foram evitadas graças à prevenção, diagnóstico precoce e avanços terapêuticos.

A seguir, confira 7 estratégias baseadas em evidências científicas que ajudam a diminuir o risco de desenvolver câncer.