A farmacêutica Novo Nordisk anunciou um programa inédito para ampliar o acesso ao medicamento Wegovy (semaglutida injetável) na rede pública brasileira. A proposta prevê a distribuição controlada do remédio em unidades do Sistema Único de Saúde, dentro de um estudo voltado ao tratamento da obesidade grave.

A iniciativa terá duração de dois anos e será aplicada inicialmente em três centros especializados. Entre eles estão o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, no Rio de Janeiro. Um terceiro local ainda será definido.

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Quem poderá receber o medicamento