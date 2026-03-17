Uma mudança no entendimento jurídico sobre punições a magistrados deve alterar o cenário disciplinar no país. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a aposentadoria compulsória não pode mais ser utilizada como penalidade administrativa.
Com isso, infrações consideradas graves passam a ter como principal consequência a perda do cargo, o que também implica o fim do pagamento de salários ao magistrado punido.
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Levantamento aponta uso recorrente da medida
Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 126 juízes e desembargadores foram punidos com aposentadoria compulsória entre 2006 e 2026. Até então, essa era a sanção mais severa aplicada dentro da esfera administrativa.
Apesar disso, a demissão de magistrados sempre foi rara. Um levantamento divulgado pela imprensa aponta que apenas sete juízes foram efetivamente desligados de suas funções entre 2006 e 2025.
Custo aos cofres públicos
Mesmo afastados por irregularidades, magistrados aposentados compulsoriamente continuam recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Estimativas indicam que esse modelo gera um custo anual de cerca de R$ 59 milhões.
O cenário alimenta críticas sobre a efetividade das punições e levanta questionamentos sobre o uso de recursos públicos.
Origem da norma e mudança de interpretação
A aposentadoria compulsória como forma de punição está prevista na Lei Orgânica da Magistratura, criada em 1979, durante o regime militar. A justificativa sempre foi preservar a autonomia dos juízes no exercício da função.
No entanto, o novo entendimento considera que, após mudanças constitucionais recentes, essa modalidade deixou de ser válida como sanção disciplinar.
Novos caminhos para punição
A partir da decisão, o CNJ passa a adotar três possíveis encaminhamentos em processos administrativos:
- arquivamento do caso;
- aplicação de penalidades administrativas mais leves;
- envio do processo à Advocacia-Geral da União, que pode propor ação para perda do cargo.
Na prática, a aposentadoria compulsória deixa de integrar o conjunto de punições disponíveis.
Impacto em casos em andamento
A nova interpretação tende a influenciar processos em curso no Judiciário. Investigações analisadas pelo CNJ e pelo Superior Tribunal de Justiça podem ser afetadas, já que a penalidade máxima anteriormente prevista era a aposentadoria.
Um dos casos envolve o ministro Marco Buzzi, que responde a apurações administrativas e também é investigado na esfera criminal.
Mudança reforça rigor disciplinar
Com o fim da aposentadoria compulsória como punição, a responsabilização de magistrados tende a se tornar mais rígida. A possibilidade de demissão coloca fim a uma prática historicamente criticada por permitir que juízes punidos continuassem recebendo salários.
A decisão marca uma nova fase no controle disciplinar do Judiciário e amplia o debate sobre transparência e responsabilização no sistema.