Com isso, infrações consideradas graves passam a ter como principal consequência a perda do cargo, o que também implica o fim do pagamento de salários ao magistrado punido.

Uma mudança no entendimento jurídico sobre punições a magistrados deve alterar o cenário disciplinar no país. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a aposentadoria compulsória não pode mais ser utilizada como penalidade administrativa.

Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 126 juízes e desembargadores foram punidos com aposentadoria compulsória entre 2006 e 2026. Até então, essa era a sanção mais severa aplicada dentro da esfera administrativa.

Apesar disso, a demissão de magistrados sempre foi rara. Um levantamento divulgado pela imprensa aponta que apenas sete juízes foram efetivamente desligados de suas funções entre 2006 e 2025.

Custo aos cofres públicos

Mesmo afastados por irregularidades, magistrados aposentados compulsoriamente continuam recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Estimativas indicam que esse modelo gera um custo anual de cerca de R$ 59 milhões.