Um homem de 58 anos foi preso preventivamente suspeito de abusar sexualmente de quatro irmãs, com idades entre 6 e 12 anos. O caso começou a ser investigado em setembro do ano passado, em Belo Horizonte, após denúncias feitas por voluntários de um projeto social que identificaram sinais de violência contra as crianças.

Denúncia levou à investigação

A apuração conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais aponta que os abusos aconteciam dentro da residência da família, principalmente quando a mãe das vítimas, de 32 anos, saía de casa. Segundo os investigadores, o suspeito aproveitava esses momentos para cometer os crimes de forma recorrente.

Durante as diligências, foram reunidos relatos que indicam comportamentos abusivos e práticas perturbadoras, que teriam ocorrido ao longo de meses sem interrupção.

Crianças viviam sob medo constante