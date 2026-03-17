Um homem de 58 anos foi preso preventivamente suspeito de abusar sexualmente de quatro irmãs, com idades entre 6 e 12 anos. O caso começou a ser investigado em setembro do ano passado, em Belo Horizonte, após denúncias feitas por voluntários de um projeto social que identificaram sinais de violência contra as crianças.
Denúncia levou à investigação
A apuração conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais aponta que os abusos aconteciam dentro da residência da família, principalmente quando a mãe das vítimas, de 32 anos, saía de casa. Segundo os investigadores, o suspeito aproveitava esses momentos para cometer os crimes de forma recorrente.
Durante as diligências, foram reunidos relatos que indicam comportamentos abusivos e práticas perturbadoras, que teriam ocorrido ao longo de meses sem interrupção.
Crianças viviam sob medo constante
Depoimentos colhidos revelam um ambiente de terror psicológico. As vítimas apresentavam sinais de medo contínuo e alterações de comportamento. Em um dos relatos, uma das meninas descreveu que permanecia acordada à noite para observar o padrasto e tentar proteger as irmãs mais novas.
Especialistas que acompanham o caso apontam que o quadro gerou impactos emocionais severos, com indícios de regressão comportamental e sofrimento psíquico.
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Mãe é investigada por omissão
A conduta da mãe também passou a ser analisada pelas autoridades. Há indícios de que ela tenha sido alertada sobre os abusos, mas não teria adotado medidas para interromper a situação.
De acordo com fontes ligadas à investigação, a mulher pode ter ignorado os relatos das filhas, o que levanta a suspeita de omissão ou até conivência. A eventual responsabilidade dela segue em apuração.
Condições precárias agravam cenário
Além da violência, o ambiente doméstico foi descrito como insalubre. As investigações apontam falta de higiene, alimentação inadequada e ausência de cuidados básicos, evidenciando um contexto de extrema vulnerabilidade social.
As quatro irmãs foram afastadas do convívio familiar e encaminhadas para acolhimento institucional, onde recebem acompanhamento especializado.
Suspeito segue preso
O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar eventuais envolvidos.