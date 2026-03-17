A partir desta terça-feira (17), passa a valer em todo o país o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), marco legal que estabelece novas responsabilidades para empresas de tecnologia na proteção de menores de 18 anos. A legislação surge em meio ao aumento de denúncias sobre riscos enfrentados por crianças e adolescentes na internet e amplia o alcance da proteção já prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A norma determina que plataformas digitais ajam de forma imediata diante de conteúdos considerados ilegais ou prejudiciais. Entre eles estão materiais relacionados a abuso e exploração sexual, aliciamento, sequestro, além de publicações que incentivem violência, automutilação, suicídio, consumo de drogas ou jogos de azar.

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