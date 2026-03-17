O artista piracicabano Gilmar de Aguiar Godoy apresenta a exposição Olhos de Ver na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A mostra, promovida pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Cultura, segue aberta ao público até o dia 12 de abril, com entrada gratuita. A exposição reúne 11 pinturas produzidas em 2002, período que marca uma fase significativa da trajetória do artista. As obras partem da observação do cotidiano urbano da cidade e abordam, com sensibilidade, questões sociais como abandono e desigualdade.
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Com base, muitas vezes, em registros fotográficos, Godoy constrói composições que destacam a expressividade das figuras humanas e a força do realismo. As telas propõem ao público uma reflexão sobre realidades frequentemente invisibilizadas no dia a dia.
Natural de Piracicaba, o artista é autodidata e iniciou seu interesse pelo desenho ainda na infância, reproduzindo personagens de histórias em quadrinhos. Ao longo dos anos, ampliou sua atuação para diferentes linguagens, incluindo artes plásticas, música e literatura, consolidando uma trajetória com participações em exposições pelo estado de São Paulo e atuação em comissões julgadoras de mostras regionais.
Serviço
Exposição Olhos de Ver, de Gilmar de Aguiar Godoy
- Visitação: até 12/04, de terça a domingo e feriados, das 9h às 17h
- Local: Pinacoteca Municipal Miguel Dutra
- Entrada: gratuita
- Informações: (19) 3412-3770