O artista piracicabano Gilmar de Aguiar Godoy apresenta a exposição Olhos de Ver na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A mostra, promovida pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Cultura, segue aberta ao público até o dia 12 de abril, com entrada gratuita. A exposição reúne 11 pinturas produzidas em 2002, período que marca uma fase significativa da trajetória do artista. As obras partem da observação do cotidiano urbano da cidade e abordam, com sensibilidade, questões sociais como abandono e desigualdade.

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Com base, muitas vezes, em registros fotográficos, Godoy constrói composições que destacam a expressividade das figuras humanas e a força do realismo. As telas propõem ao público uma reflexão sobre realidades frequentemente invisibilizadas no dia a dia.