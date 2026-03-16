Durante a programação, o público poderá assistir aos longas Barravento (1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967). As obras são consideradas referências do cinema brasileiro e ajudaram a consolidar a estética e o pensamento político do Cinema Novo, movimento que marcou a produção audiovisual do país nas décadas de 1960 e 1970.

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) promove entre terça (17) e quinta-feira (19) a Semana Glauber Rocha, com exibição gratuita de três filmes marcantes do cineasta brasileiro. As sessões acontecem sempre às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, no Centro. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo celebrar a trajetória de Glauber Rocha, um dos nomes mais influentes do cinema nacional e figura central do movimento Cinema Novo (o diretor completaria 87 anos no último sábado (14)).

De acordo com o coordenador do MISP, Rober Caprecci, além das exibições, cada sessão será seguida por uma roda de conversa aberta ao público. Os encontros pretendem ampliar o debate sobre a importância do cinema brasileiro e sobre o contexto histórico e cultural em que as obras foram produzidas. “Além de assistir aos filmes, o público poderá participar de uma conversa sobre a revolução estética proposta pelo Cinema Novo, seus conceitos e o impacto que esse movimento teve no cinema e na cultura brasileira”, explica Caprecci.

A mostra integra o programa Pontos MIS, iniciativa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo que leva produções audiovisuais para diversas cidades do interior paulista. A parceria com o MISP permite ampliar o acesso da população a filmes importantes da história do cinema e fortalecer atividades culturais gratuitas no município.

Segundo Caprecci, ações como essa também contribuem para incentivar a formação de público e estimular o interesse pela linguagem cinematográfica. “O programa oferece acesso a um acervo qualificado e ajuda a aproximar as pessoas da sétima arte, valorizando produções que marcaram a história do audiovisual brasileiro”, destaca.

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