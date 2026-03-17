A equipe realizava patrulhamento tático na região já conhecida pela intensa movimentação do tráfico, quando suspeitou da atitude de dois homens que tentaram se esconder em uma construção ao perceber a presença policial.

Uma operação do BAEP 10 resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas na noite deste domingo (15), no Jardim Ibirapuera em Piracicaba.

Durante a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao vistoriar o veículo utilizado por eles, os policiais localizaram duas grandes porções de maconha, totalizando mais de meio quilo da droga, além de uma quantia em dinheiro.

Mesmo diante das evidências, os abordados negaram qualquer envolvimento com o material apreendido.

Diante da situação, os indivíduos receberam voz de prisão no local. Segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.