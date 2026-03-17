17 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FECHOU O CERCO

Baep 10 estoura 'boca' e prende dois no Ibirapuera em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Baep
As drogas, o dinheiro, o carro e o celular foram apreendidos.
As drogas, o dinheiro, o carro e o celular foram apreendidos.

 Uma operação do BAEP 10 resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas na noite deste domingo (15), no Jardim Ibirapuera em Piracicaba.

A equipe realizava patrulhamento tático na região já conhecida pela intensa movimentação do tráfico, quando suspeitou da atitude de dois homens que tentaram se esconder em uma construção ao perceber a presença policial.

LEIA MAIS

Durante a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao vistoriar o veículo utilizado por eles, os policiais localizaram duas grandes porções de maconha, totalizando mais de meio quilo da droga, além de uma quantia em dinheiro.

Mesmo diante das evidências, os abordados negaram qualquer envolvimento com o material apreendido.

Diante da situação, os indivíduos receberam voz de prisão no local. Segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Os suspeitos permaneceram detidos e estão à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos: 0,672 kg de maconha, R$ 2.028,00 em dinheiro, 7 correntes de prata, um veículo e um aparelho celular.

.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários