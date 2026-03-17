A temporada do Imposto de Renda 2026 já tem datas definidas e começa com uma novidade que pode ajudar os contribuintes a se organizarem com antecedência. O programa para preenchimento da declaração será liberado ainda nesta semana, permitindo adiantar o envio — embora a transmissão só seja possível alguns dias depois.
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Quando começa a entrega do IR 2026
A Receita Federal estabeleceu que o envio das declarações terá início na segunda-feira, 23 de março, a partir das 8h (horário de Brasília). O prazo final para prestar contas ao Fisco termina em 29 de maio, às 23h59.
Apesar disso, quem quiser ganhar tempo poderá baixar o sistema antes.
Programa será liberado antes do envio
O Programa Gerador da Declaração (PGD) estará disponível para download na sexta-feira, 20 de março. A partir dessa data, já será possível preencher as informações, revisar dados e organizar documentos.
No entanto, o envio efetivo só será liberado no dia 23. Essa antecipação permite que contribuintes evitem erros e atrasos no período de maior movimento.
Outro ponto importante é a prioridade no processamento: declarações pré-preenchidas e enviadas logo no início tendem a avançar mais rápido na fila.
Ordem de restituição segue critérios
O pagamento das restituições seguirá o modelo tradicional, considerando tanto a ordem de entrega quanto critérios legais de prioridade.
Os depósitos serão realizados em quatro lotes ao longo do ano:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026
Quanto antes a declaração for enviada — e sem inconsistências — maiores são as chances de receber a restituição nos primeiros lotes.
Cronograma completo do IR 2026
- 16 de março: divulgação das regras oficiais
- 20 de março: liberação do programa para preenchimento
- 23 de março: início do envio das declarações
- 29 de maio: prazo final para entrega
Com o calendário já definido, especialistas recomendam reunir documentos com antecedência e aproveitar o período inicial para evitar contratempos.