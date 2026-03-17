17 de março de 2026
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VEJA quando baixar o programa do Imposto de Renda 2026

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Programa do Imposto de Renda 2026 será liberado antes do envio oficial das declarações.
Programa do Imposto de Renda 2026 será liberado antes do envio oficial das declarações.

A temporada do Imposto de Renda 2026 já tem datas definidas e começa com uma novidade que pode ajudar os contribuintes a se organizarem com antecedência. O programa para preenchimento da declaração será liberado ainda nesta semana, permitindo adiantar o envio — embora a transmissão só seja possível alguns dias depois.

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Quando começa a entrega do IR 2026

A Receita Federal estabeleceu que o envio das declarações terá início na segunda-feira, 23 de março, a partir das 8h (horário de Brasília). O prazo final para prestar contas ao Fisco termina em 29 de maio, às 23h59.

Apesar disso, quem quiser ganhar tempo poderá baixar o sistema antes.

Programa será liberado antes do envio

O Programa Gerador da Declaração (PGD) estará disponível para download na sexta-feira, 20 de março. A partir dessa data, já será possível preencher as informações, revisar dados e organizar documentos.

No entanto, o envio efetivo só será liberado no dia 23. Essa antecipação permite que contribuintes evitem erros e atrasos no período de maior movimento.

Outro ponto importante é a prioridade no processamento: declarações pré-preenchidas e enviadas logo no início tendem a avançar mais rápido na fila.

Ordem de restituição segue critérios

O pagamento das restituições seguirá o modelo tradicional, considerando tanto a ordem de entrega quanto critérios legais de prioridade.

Os depósitos serão realizados em quatro lotes ao longo do ano:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026

Quanto antes a declaração for enviada — e sem inconsistências — maiores são as chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Cronograma completo do IR 2026

  • 16 de março: divulgação das regras oficiais
  • 20 de março: liberação do programa para preenchimento
  • 23 de março: início do envio das declarações
  • 29 de maio: prazo final para entrega

Com o calendário já definido, especialistas recomendam reunir documentos com antecedência e aproveitar o período inicial para evitar contratempos.

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