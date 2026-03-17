A temporada do Imposto de Renda 2026 já tem datas definidas e começa com uma novidade que pode ajudar os contribuintes a se organizarem com antecedência. O programa para preenchimento da declaração será liberado ainda nesta semana, permitindo adiantar o envio — embora a transmissão só seja possível alguns dias depois.

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Quando começa a entrega do IR 2026

A Receita Federal estabeleceu que o envio das declarações terá início na segunda-feira, 23 de março, a partir das 8h (horário de Brasília). O prazo final para prestar contas ao Fisco termina em 29 de maio, às 23h59.