Um novo golpe digital tem usado o nome do Instituto Nacional do Seguro Social para enganar usuários de celular. Criminosos estão divulgando um aplicativo falso chamado “INSS Reembolso”, que promete devolver valores de descontos associativos, mas na verdade instala um programa malicioso capaz de assumir o controle do dispositivo.

A fraude tem como principal alvo celulares com sistema Android. Depois de instalado, o aplicativo permite que golpistas monitorem o aparelho da vítima e tenham acesso a informações sensíveis, incluindo dados bancários e atividades realizadas em aplicativos financeiros.

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Malware permite espionagem e desvio de dinheiro