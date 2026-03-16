Um novo golpe digital tem usado o nome do Instituto Nacional do Seguro Social para enganar usuários de celular. Criminosos estão divulgando um aplicativo falso chamado “INSS Reembolso”, que promete devolver valores de descontos associativos, mas na verdade instala um programa malicioso capaz de assumir o controle do dispositivo.
A fraude tem como principal alvo celulares com sistema Android. Depois de instalado, o aplicativo permite que golpistas monitorem o aparelho da vítima e tenham acesso a informações sensíveis, incluindo dados bancários e atividades realizadas em aplicativos financeiros.
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Malware permite espionagem e desvio de dinheiro
O golpe utiliza um malware identificado como BeatBanker, que é distribuído por meio de links enviados às vítimas. Esses links direcionam para uma loja falsa que imita a Google Play Store, onde o usuário acredita estar baixando um aplicativo legítimo.
Após a instalação, o programa abre diversas brechas de segurança no aparelho. Entre as funções identificadas estão:
- acesso remoto ao celular da vítima;
- monitoramento de aplicativos bancários;
- captura de senhas e padrões de desbloqueio;
- gravação de áudio e vídeo pelas câmeras do aparelho;
- rastreamento da localização por GPS;
- redirecionamento de transações financeiras para contas de golpistas.
Segundo análise da empresa de cibersegurança Kaspersky, o malware também pode ser usado para mineração de criptomoedas e roubo de dados armazenados no dispositivo.
Golpes também exploram ressarcimento financeiro
Além do falso aplicativo relacionado ao INSS, especialistas identificaram outras fraudes digitais que usam a promessa de recuperação de valores para atrair vítimas.
Entre elas estão golpes envolvendo o suposto ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), direcionados principalmente a clientes do Banco Master. Nessas abordagens, criminosos também utilizam links fraudulentos e páginas falsas para coletar dados pessoais e bancários.
Como evitar cair no golpe
O INSS orienta que os usuários evitem baixar aplicativos fora das lojas oficiais e desconfiem de links enviados por mensagens ou redes sociais que prometem liberação de valores ou reembolsos.
Serviços oficiais do órgão estão disponíveis apenas em canais institucionais, como o aplicativo Meu INSS, o telefone 135 e o atendimento presencial em unidades autorizadas.
Prazo para contestar descontos indevidos
A autarquia também lembra que aposentados e pensionistas que identificaram descontos associativos não autorizados ainda podem contestar a cobrança. O prazo foi prorrogado e segue aberto até 20 de março.
O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou presencialmente em agências dos Correios credenciadas.