17 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DICAS

VEJA onde guardar bananas e evitar que estraguem rápido

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Evitar calor e outras frutas é o segredo para conservar bananas por mais tempo.
Evitar calor e outras frutas é o segredo para conservar bananas por mais tempo.

Um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, a banana também está entre os que mais sofrem com desperdício. Em muitos casos, o problema não está na quantidade comprada, mas na forma como a fruta é armazenada em casa.

Isso porque a banana continua amadurecendo mesmo após a colheita. Quando mantida em condições inadequadas, esse processo se intensifica, fazendo com que a casca escureça rapidamente e a polpa perca qualidade em poucos dias.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Onde guardar para durar mais

Para aumentar a durabilidade, o ideal é manter as bananas em um ambiente fresco, seco e com boa circulação de ar. A exposição direta ao sol deve ser evitada, assim como locais abafados ou próximos a fontes de calor.

Outro cuidado importante é não armazenar a fruta junto de itens como maçãs e abacates. Esses alimentos liberam etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento e pode reduzir significativamente o tempo de consumo das bananas.

Uma alternativa prática é deixá-las penduradas em suportes próprios ou acomodadas em recipientes abertos, evitando o acúmulo de umidade e o contato excessivo entre as frutas.

Erros que fazem a banana estragar rápido

Alguns hábitos comuns podem comprometer a conservação das bananas sem que as pessoas percebam. Entre eles, destacam-se:

  • Colocar a fruta na geladeira antes de amadurecer;
  • Deixá-la próxima ao fogão ou em superfícies quentes;
  • Armazenar junto a frutas muito maduras;
  • Manter as bananas pressionadas ou empilhadas.

Essas práticas favorecem o amadurecimento acelerado e diminuem o tempo de consumo.

Mudanças simples evitam desperdício

Adotar cuidados básicos no armazenamento pode prolongar a vida útil das bananas por vários dias. Além de preservar sabor e textura, a medida contribui para reduzir o desperdício de alimentos dentro de casa.

Com pequenas adaptações na rotina, é possível manter a fruta em melhores condições e aproveitar ao máximo seus benefícios no dia a dia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários