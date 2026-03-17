Um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, a banana também está entre os que mais sofrem com desperdício. Em muitos casos, o problema não está na quantidade comprada, mas na forma como a fruta é armazenada em casa.
Isso porque a banana continua amadurecendo mesmo após a colheita. Quando mantida em condições inadequadas, esse processo se intensifica, fazendo com que a casca escureça rapidamente e a polpa perca qualidade em poucos dias.
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Onde guardar para durar mais
Para aumentar a durabilidade, o ideal é manter as bananas em um ambiente fresco, seco e com boa circulação de ar. A exposição direta ao sol deve ser evitada, assim como locais abafados ou próximos a fontes de calor.
Outro cuidado importante é não armazenar a fruta junto de itens como maçãs e abacates. Esses alimentos liberam etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento e pode reduzir significativamente o tempo de consumo das bananas.
Uma alternativa prática é deixá-las penduradas em suportes próprios ou acomodadas em recipientes abertos, evitando o acúmulo de umidade e o contato excessivo entre as frutas.
Erros que fazem a banana estragar rápido
Alguns hábitos comuns podem comprometer a conservação das bananas sem que as pessoas percebam. Entre eles, destacam-se:
- Colocar a fruta na geladeira antes de amadurecer;
- Deixá-la próxima ao fogão ou em superfícies quentes;
- Armazenar junto a frutas muito maduras;
- Manter as bananas pressionadas ou empilhadas.
Essas práticas favorecem o amadurecimento acelerado e diminuem o tempo de consumo.
Mudanças simples evitam desperdício
Adotar cuidados básicos no armazenamento pode prolongar a vida útil das bananas por vários dias. Além de preservar sabor e textura, a medida contribui para reduzir o desperdício de alimentos dentro de casa.
Com pequenas adaptações na rotina, é possível manter a fruta em melhores condições e aproveitar ao máximo seus benefícios no dia a dia.