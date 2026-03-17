Um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, a banana também está entre os que mais sofrem com desperdício. Em muitos casos, o problema não está na quantidade comprada, mas na forma como a fruta é armazenada em casa.

Isso porque a banana continua amadurecendo mesmo após a colheita. Quando mantida em condições inadequadas, esse processo se intensifica, fazendo com que a casca escureça rapidamente e a polpa perca qualidade em poucos dias.

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