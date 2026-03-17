O Brasil foi oficializado pela FIFA como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, consolidando um marco inédito: será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. A competição terá jogos distribuídos em oito cidades e reunirá algumas das arenas mais emblemáticas do país.
O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi escolhido para receber tanto a abertura quanto a final, reforçando seu protagonismo em grandes eventos esportivos internacionais.
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Sedes espalhadas pelo país
A escolha das cidades levou em conta critérios como infraestrutura, capacidade dos estádios e histórico na realização de grandes eventos. Ao todo, oito sedes foram confirmadas:
- Maracanã (Rio de Janeiro)
- Neo Química Arena (São Paulo)
- Mineirão (Belo Horizonte)
- Arena Fonte Nova (Salvador)
- Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)
- Arena Castelão (Fortaleza)
- Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)
- Arena Pernambuco (Recife)
A distribuição regional busca ampliar o acesso do público ao torneio e valorizar diferentes centros urbanos do país.
Economia deve sentir efeitos do torneio
A expectativa é de que a competição gere impacto positivo na economia brasileira. O fluxo de turistas nacionais e internacionais deve crescer, impulsionando setores como hotelaria, transporte, alimentação e comércio.
Além disso, o evento tende a criar oportunidades de emprego temporário e estimular melhorias na infraestrutura urbana das cidades-sede.
Impulso ao futebol feminino
A realização da Copa também é vista como um ponto de virada para o futebol feminino no Brasil. O torneio deve ampliar a visibilidade da modalidade e incentivar investimentos de longo prazo.
Entre os principais reflexos esperados estão:
- Fortalecimento das categorias de base;
- Maior apoio a clubes e competições femininas;
- Valorização das atletas brasileiras;
- Ampliação do debate sobre igualdade no esporte.
Histórico pesou na decisão
O Brasil já sediou grandes competições internacionais, como a Copa do Mundo masculina de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Essa experiência foi um fator relevante na escolha da FIFA, que considerou a capacidade do país em organizar eventos de grande porte.
A Copa do Mundo Feminina vem registrando aumento de audiência e relevância a cada edição. A escolha do Brasil faz parte da estratégia de expansão da competição, levando o torneio a novos mercados e públicos.
Com tradição no futebol e grande engajamento popular, o país surge como peça-chave para consolidar o crescimento da modalidade.
Expectativa para 2027
A preparação envolve ajustes em estádios, mobilidade urbana, segurança e serviços para receber delegações e torcedores. A proposta é entregar uma edição que combine organização, diversidade cultural e forte participação do público.
A Copa de 2027 deve reforçar o papel do Brasil como referência na realização de grandes eventos esportivos e ampliar o espaço do futebol feminino no cenário internacional.