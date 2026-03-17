O Brasil foi oficializado pela FIFA como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, consolidando um marco inédito: será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. A competição terá jogos distribuídos em oito cidades e reunirá algumas das arenas mais emblemáticas do país.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi escolhido para receber tanto a abertura quanto a final, reforçando seu protagonismo em grandes eventos esportivos internacionais.

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Sedes espalhadas pelo país