Um homem embriagado foi detido na noite deste domingo (15), após se recusar a pagar a conta em um bar e desacatar policiais na avenida Carlos Botelho, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Identificado motorista que morreu após bater em leitor facial de condomínio
- Homem morre atropelado por Jeep na Piracicaba-Limeira
Segundo informações da ocorrência, a confusão começou depois que o cliente passou boa parte da tarde consumindo bebidas no estabelecimento. Na hora de acertar a conta, ele se recusou a pagar, o que gerou um desentendimento com o gerente do bar.
Diante da situação, a polícia foi acionada para atender a ocorrência. Durante a abordagem, o homem ficou ainda mais alterado e passou a ofender os policiais.
Por causa do comportamento agressivo e das ofensas, ele recebeu voz de prisão por desacato e foi levado ao plantão policial. No local, foi registrado um boletim de ocorrência e o caso ficou à disposição da Justiça.
A situação chamou a atenção de quem passava pela movimentada avenida, conhecida por concentrar diversos bares e restaurantes na cidade.