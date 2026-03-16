A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, está executando obra de recuperação estrutural na avenida Armando de Salles Oliveira, em trecho próximo ao Terminal Rodoviário e cruzamento com rua Riachuelo, após o registro de solapamento no pavimento na sexta-feira, 13/03, quando se abriu uma cratera no local.

Diante da ocorrência, foram iniciados serviços de escavação para avaliação das condições da galeria, onde o córrego Itapeva passa canalizado sob a via. Durante os trabalhos, as equipes técnicas identificaram o rompimento da estrutura da canalização do córrego Itapeva. A estrutura existente no local é antiga e composta por alvenaria de tijolos.

Como solução técnica para garantir maior segurança e durabilidade, será executada uma nova parede em concreto no ponto afetado, substituindo a estrutura anterior de tijolos. Após a recomposição da canalização, serão realizados o reaterro da área e a recuperação do pavimento da via.