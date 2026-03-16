Uma situação chocante assustou funcionários na manhã desta segunda-feira (16) em Limeira, na Região Meteopolitana de Piracicaba. Um feto humano foi encontrado dentro da estação de tratamento de esgoto no bairro Jardim Residencial José Cortez.
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A descoberta aconteceu por volta das 10h, enquanto um trabalhador fazia um serviço de limpeza de rotina na Estação de Tratamento de Esgoto Tatu. Durante a limpeza da grade que segura o lixo que chega pela rede de esgoto, ele percebeu algo estranho preso no meio dos resíduos.
Quando retirou para ver o que era, o funcionário percebeu que se tratava de um feto humano. Assustado com a situação, ele colocou o material em um balde, dentro de um saco plástico, e avisou imediatamente os responsáveis pela estação.
A administração chamou a Polícia Militar, que foi até o local para registrar a ocorrência. A perícia técnica também esteve na estação, tirou fotos e recolheu informações que vão ajudar na investigação.
Agora, o caso será investigado para tentar descobrir de onde veio o feto e como ele foi parar na rede de esgoto. A situação causou grande choque entre os funcionários da estação e moradores da região.