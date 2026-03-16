A descoberta aconteceu por volta das 10h, enquanto um trabalhador fazia um serviço de limpeza de rotina na Estação de Tratamento de Esgoto Tatu. Durante a limpeza da grade que segura o lixo que chega pela rede de esgoto, ele percebeu algo estranho preso no meio dos resíduos.

Uma situação chocante assustou funcionários na manhã desta segunda-feira (16) em Limeira, na Região Meteopolitana de Piracicaba. Um feto humano foi encontrado dentro da estação de tratamento de esgoto no bairro Jardim Residencial José Cortez.

Quando retirou para ver o que era, o funcionário percebeu que se tratava de um feto humano. Assustado com a situação, ele colocou o material em um balde, dentro de um saco plástico, e avisou imediatamente os responsáveis pela estação.

A administração chamou a Polícia Militar, que foi até o local para registrar a ocorrência. A perícia técnica também esteve na estação, tirou fotos e recolheu informações que vão ajudar na investigação.

Agora, o caso será investigado para tentar descobrir de onde veio o feto e como ele foi parar na rede de esgoto. A situação causou grande choque entre os funcionários da estação e moradores da região.