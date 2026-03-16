Aposentados e pensionistas que identificaram descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social têm até sexta-feira (20) para contestar as cobranças e solicitar ressarcimento. O processo pode ser feito de forma gratuita e sem envio de documentos por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site oficial do órgão, pela Central 135 ou nas agências dos Correios.

Dados divulgados pelo instituto apontam que quase 6,5 milhões de solicitações de reembolso já foram registradas. Desse total, mais de 4,3 milhões de pagamentos foram emitidos, somando cerca de R$ 3 bilhões devolvidos aos beneficiários.

Apesar do prazo para contestação terminar nesta semana, o governo informou que a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.