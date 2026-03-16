O número do Programa de Integração Social (PIS) é um dado fundamental para trabalhadores brasileiros que desejam acessar benefícios como abono salarial, seguro-desemprego e saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mesmo quem não possui esse número anotado pode consultá-lo facilmente utilizando apenas o CPF, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ferramenta oficial do governo federal.

Com o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep em andamento, a busca por essa informação aumentou entre trabalhadores que querem confirmar se têm direito ao benefício e acompanhar os prazos de pagamento.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Aplicativo reúne histórico profissional