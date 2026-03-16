O número do Programa de Integração Social (PIS) é um dado fundamental para trabalhadores brasileiros que desejam acessar benefícios como abono salarial, seguro-desemprego e saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mesmo quem não possui esse número anotado pode consultá-lo facilmente utilizando apenas o CPF, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ferramenta oficial do governo federal.
Com o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep em andamento, a busca por essa informação aumentou entre trabalhadores que querem confirmar se têm direito ao benefício e acompanhar os prazos de pagamento.
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Aplicativo reúne histórico profissional
Disponível gratuitamente para celulares Android e iOS, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital concentra dados sobre vínculos empregatícios formais, contratos de trabalho e benefícios trabalhistas. Ao acessar a plataforma com uma conta do portal Gov.br, o usuário pode visualizar rapidamente o número do PIS associado ao seu histórico profissional.
Além de facilitar a consulta, a ferramenta digital substitui boa parte das informações antes encontradas apenas na carteira de trabalho física, permitindo acesso rápido aos dados a qualquer momento pelo celular.
Passo a passo para encontrar o PIS no celular
O procedimento dentro do aplicativo é simples e leva poucos minutos. Veja como localizar o número:
- Instale e abra o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular;
- Faça login utilizando CPF e senha da conta Gov.br;
- Na tela inicial, toque na aba “Contratos” no menu inferior;
- Escolha qualquer vínculo empregatício listado — atual ou antigo.
Nos detalhes do contrato, o número do PIS/Pasep aparecerá junto a outras informações profissionais, como ocupação, CNPJ da empresa e data de admissão.
Consulta do abono salarial
O aplicativo também permite verificar a situação do abono salarial PIS/Pasep, incluindo valor disponível, banco responsável pelo pagamento e data prevista para o saque. Para acessar essas informações, basta entrar na aba “Benefícios” dentro do aplicativo e selecionar a opção “Abono Salarial”.
Quem preferir outros canais também pode localizar o número do PIS por diferentes meios oficiais. Uma das opções é o aplicativo Caixa Trabalhador, que exibe o número logo na tela inicial após o login. Outra alternativa é recorrer ao atendimento telefônico da Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Central Alô Trabalho (158), ou ao serviço de atendimento da Caixa Econômica Federal, pelo telefone 0800 726 0207.
O número também pode ser encontrado em documentos antigos, como extratos do FGTS, no Cartão Cidadão ou na carteira de trabalho física. Em caso de dúvidas, a consulta pode ser realizada diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de um documento oficial com foto.
Manter o número do PIS em mãos facilita o acesso aos benefícios trabalhistas e ajuda o trabalhador a acompanhar pagamentos e direitos previstos em lei.