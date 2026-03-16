A técnica, estudada há mais de uma década, já originou dezenas de publicações científicas e parcerias com instituições nacionais e internacionais de pesquisa. Além do uso em queimaduras, o material vem sendo testado em procedimentos de reconstrução e até em tratamentos veterinários.

Uma tecnologia desenvolvida no Brasil está transformando o tratamento de queimaduras e abrindo novas possibilidades na medicina regenerativa. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) descobriram que a pele de tilápia pode atuar como um curativo biológico altamente eficiente, graças à sua grande concentração de colágeno do tipo 1 — proteína essencial no processo de cicatrização da pele humana.

A pele do peixe possui propriedades que favorecem a recuperação da pele lesionada. Entre os principais benefícios estão a alta elasticidade e a presença de colágeno em quantidade superior à encontrada na pele humana.

Essas características permitem que o material se adapte à área lesionada e permaneça aderido ao local durante vários dias, protegendo a ferida e contribuindo para a regeneração dos tecidos. Em casos de queimaduras de segundo e terceiro grau, o curativo pode permanecer na lesão por quase uma semana, ou até mais em ferimentos superficiais.

Outra vantagem é a redução da dor e da manipulação da área ferida. Diferentemente dos tratamentos convencionais com pomadas e gazes — que precisam ser trocados com frequência — a pele de tilápia diminui a necessidade de substituição do curativo e, consequentemente, o desconforto do paciente.

Dois tipos de produtos derivados