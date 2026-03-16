17 de março de 2026
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O QUE ACONTECERÁ?

Núcleo da Terra parou e pode entrar em rotação reversa; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segundo os autores, esse padrão pode indicar uma pausa no movimento de rotação
Segundo os autores, esse padrão pode indicar uma pausa no movimento de rotação

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Pequim indica que a rotação do núcleo interno da Terra pode ter diminuído na última década. A análise também aponta a possibilidade de o núcleo ter iniciado movimento em direção oposta.

A pesquisa foi realizada pelos cientistas Yi Yang e Xiaodong Song. Eles analisaram registros de ondas sísmicas geradas por terremotos que atravessaram o núcleo interno desde a década de 1960. Esses dados foram utilizados para estimar a velocidade de rotação da estrutura.

Saiba mais:

De acordo com os pesquisadores, medições realizadas a partir de 2009 passaram a apresentar diferenças menores ao longo do tempo. Segundo os autores, esse padrão pode indicar uma pausa no movimento de rotação.

No estudo, os cientistas afirmam que as observações sugerem que o núcleo interno pode ter reduzido sua rotação na última década e iniciado um processo de inversão de movimento.

Os pesquisadores explicam que a rotação do núcleo interno é influenciada pelo campo magnético do núcleo externo e por forças gravitacionais exercidas pelo manto. Alterações nesse equilíbrio, segundo o estudo, podem fazer parte de um ciclo estimado em cerca de 70 anos.

Outros especialistas avaliam os resultados com cautela. O geofísico Hrvoje Tkalcic, da Universidade Nacional Australiana, afirmou que o núcleo interno não interrompe totalmente o movimento e disse que são necessários mais dados para compreender o processo.

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