A pesquisa foi realizada pelos cientistas Yi Yang e Xiaodong Song. Eles analisaram registros de ondas sísmicas geradas por terremotos que atravessaram o núcleo interno desde a década de 1960. Esses dados foram utilizados para estimar a velocidade de rotação da estrutura.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Pequim indica que a rotação do núcleo interno da Terra pode ter diminuído na última década. A análise também aponta a possibilidade de o núcleo ter iniciado movimento em direção oposta.

De acordo com os pesquisadores, medições realizadas a partir de 2009 passaram a apresentar diferenças menores ao longo do tempo. Segundo os autores, esse padrão pode indicar uma pausa no movimento de rotação.

No estudo, os cientistas afirmam que as observações sugerem que o núcleo interno pode ter reduzido sua rotação na última década e iniciado um processo de inversão de movimento.

Os pesquisadores explicam que a rotação do núcleo interno é influenciada pelo campo magnético do núcleo externo e por forças gravitacionais exercidas pelo manto. Alterações nesse equilíbrio, segundo o estudo, podem fazer parte de um ciclo estimado em cerca de 70 anos.