A medida vale para todos os lotes de diferentes versões do produto, entre elas: Plus Gel Esmalte Impala Gel, Esmalte Gel Impala Gel Plus, Gel Plus Impala Esmalte Gel, Esmalte Gel Plus Impala e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala em todo o território nacional. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (16) e atinge produtos fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA, que ficam proibidos de ser comercializados no Brasil.

De acordo com a Anvisa, a retirada dos itens do mercado foi adotada após a própria fabricante comunicar a presença do ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) nas fórmulas. A substância, identificada pela sigla INCI, é proibida na composição de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no país.

A proibição faz parte da atualização da lista de componentes vetados no Brasil, estabelecida pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 995/2025, publicada em 30 de outubro do ano passado. A norma revisou e ampliou as restrições previstas anteriormente na RDC 529/2021.

A orientação para quem já adquiriu algum dos produtos incluídos na medida é interromper o uso imediatamente e entrar em contato com o fabricante para receber orientações sobre a devolução ou outras providências.