A Seleção Brasileira de Futebol já tem definidos os jogadores que participarão dos próximos compromissos internacionais. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) os atletas escolhidos para defender o Brasil em dois amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, que acontecerão nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março.
A principal ausência da relação é Neymar, que ficou fora da convocação. A lista reúne atletas que atuam em clubes do Brasil e do exterior e servirá como base para a definição do elenco que disputará a próxima Copa do Mundo FIFA. Segundo a comissão técnica, esta convocação representa a etapa final de observação antes da lista oficial para o Mundial. A relação definitiva com 26 jogadores será divulgada em 18 de maio.
- XV luta, mas amarga empate em 0 a 0 com o Água Santa em casa
- VEJA como descobrir seu número do PIS usando apenas o CPF
Amistosos como teste para o Mundial
Os confrontos contra França e Croácia integram a fase de preparação do Brasil para a Copa. As partidas permitirão que a comissão técnica avalie o desempenho do grupo diante de seleções tradicionais do futebol mundial.
A expectativa é que o elenco convocado seja bastante semelhante ao que representará o país no torneio internacional, já que restam poucos compromissos antes da definição final.
Lista de jogadores convocados
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Brenner (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley França (Roma)
Meio-campistas
- Andrey Santos (Chelsea)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo Barbosa (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luis Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- João Pedro (Chelsea)
Expectativa para a convocação final
Com a proximidade da Copa do Mundo, a tendência é que o grupo convocado agora sofra poucas alterações até o anúncio oficial da lista do Mundial. A comissão técnica busca formar uma base sólida e observar o rendimento dos atletas em confrontos de alto nível internacional.