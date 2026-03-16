17 de março de 2026
LISTA OFICIAL

Sem Neymar? Ancelotti convoca Seleção para amistosos; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF
A lista anunciada por Carlo Ancelotti deve servir como base para os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo FIFA.
A Seleção Brasileira de Futebol já tem definidos os jogadores que participarão dos próximos compromissos internacionais. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) os atletas escolhidos para defender o Brasil em dois amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, que acontecerão nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março.

A principal ausência da relação é Neymar, que ficou fora da convocação. A lista reúne atletas que atuam em clubes do Brasil e do exterior e servirá como base para a definição do elenco que disputará a próxima Copa do Mundo FIFA. Segundo a comissão técnica, esta convocação representa a etapa final de observação antes da lista oficial para o Mundial. A relação definitiva com 26 jogadores será divulgada em 18 de maio.

VEJA MAIS:

Amistosos como teste para o Mundial

Os confrontos contra França e Croácia integram a fase de preparação do Brasil para a Copa. As partidas permitirão que a comissão técnica avalie o desempenho do grupo diante de seleções tradicionais do futebol mundial.

A expectativa é que o elenco convocado seja bastante semelhante ao que representará o país no torneio internacional, já que restam poucos compromissos antes da definição final.

Lista de jogadores convocados

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Brenner (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley França (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo Barbosa (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luis Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • João Pedro (Chelsea)

Expectativa para a convocação final

Com a proximidade da Copa do Mundo, a tendência é que o grupo convocado agora sofra poucas alterações até o anúncio oficial da lista do Mundial. A comissão técnica busca formar uma base sólida e observar o rendimento dos atletas em confrontos de alto nível internacional.

