Em um jogo movimentado, cheio de tensão e disputa em cada lance, o time batalhou até o último minuto, mostrou intensidade, mas acabou ficando apenas no empate — um resultado que deixou a sensação clara de que dava para sair com algo maior.

O torcedor de Piracicaba, que foi ao estádio Barão da Serra Negra esperando uma vitória do XV nessa estréia da segunda fase do Paulista A2, saiu com um sentimento de frustração, com o resultado de 0 a 0 diante do Água Santa.

Desde o apito inicial, o XV entrou em campo com postura agressiva e intensidade, com destaque para Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e o artilheiro Paulo Marcelo.

Pressionando alto e tentando controlar o meio-campo, a equipe buscou impor seu ritmo, mas também foi atacada com perigo. As primeiras oportunidades surgiram justamente dessa atitude: roubadas de bola no campo adversário e chegadas rápidas ao ataque. Aos 22 minutos, Léo Santos teve uma ótima chance, que acabou nas mãos do goleiro Vanderlei. Davi Ribeiro quase chegou ao gol, nos minutos finais da primeira etapa, mas a zaga travou sua finalização.

Mesmo assim, o gol insistia em não sair. Em alguns momentos faltou capricho na finalização; em outros, a defesa adversária conseguiu se salvar em cima da linha. A torcida, empurrando do começo ao fim, sentia que a equipe estava perto de abrir o placar.