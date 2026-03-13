De acordo com a Polícia Militar, equipes do 10º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo pela avenida 31 de Março, quando avistaram três indivíduos caminhando pela rua São Judas Tadeu. Ao notarem a aproximação da viatura, os homens passaram a se afastar uns dos outros, atitude que despertou suspeita dos policiais.

Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13), suspeitos de tentativa de homicídio qualificado no bairro Paulicéia, em Piracicaba.

Durante a aproximação da equipe, um dos suspeitos jogou uma faca no chão, enquanto os outros dois apresentavam manchas de sangue pelo corpo. Na abordagem, os três relataram que haviam acabado de agredir e esfaquear um homem em uma rua próxima.

Com apoio de outras viaturas, os policiais iniciaram buscas pela vítima, que foi encontrada na rua Virgílio Furlan, escondida debaixo de um caminhão e pedindo ajuda. O homem apresentava diversos ferimentos provocados por golpes de faca, além de lesões no rosto causadas por agressões com tijolos e socos. Ele também informou aos policiais que havia sido vítima de roubo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. A vítima foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.