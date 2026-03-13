Durante uma ação de abordagem no local, os agentes notaram a violência ocorrendo dentro de uma moradia simples da região, com a criança tentando abrir a porta da própria casa para observar a movimentação da equipe, por curiosidade. Eles ouviram ela dizendo que queria ver a polícia.

Equipes da Guarda Civil prenderam uma mulher em flagrante que aterrorizou e agrediu a própria filha, de apenas dois anos, nesta quinta-feira (12) na comunidade Sabiás em Piracicaba.

Para a surpresa de todos, uma mulher saiu em fúria e puxou a criança com força para dentro do imóvel, batendo a porta e trancando com uma corrente. O choro foi intenso, pelo susto do puxão e os sons sugeriam agressão física.

Por uma fresta, os agentes viram a mulher dando tapas na criança, inclusive na cabeça. Ao notar a gravação com o celular, a mulher tirou a criança da visão e passou a gritar e xingar, deixando apavorada.

Diante das evidências, os agentes deram voz de prisão à suspeita. Muitas marcas foram constatadas na vítima e, pelos relatos de testemunhas, as agressões eram constantes.