15 de março de 2026
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JOGOS DE AZAR

VÍDEO: PC explode esquema milionário e pega influenciadores

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
As ações aconteceram no início da manhã desta sexta-feira.
As ações aconteceram no início da manhã desta sexta-feira.

 A Polícia Civil destruiu um verdadeiro império do crime digital nesta sexta-feira (13) com a operação Tiger III, coordenada pelo setor especializado da DEIC de Piracicaba. O alvo: uma rede de lavagem de dinheiro, estelionato e exploração de jogos de azar online, que enganava milhares de pessoas.

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A investigação revelou um bando de influenciadores inescrupulosos promovendo cassinos virtuais ilegais, como o famigerado “jogo do tigrinho”. Eles ostentavam fortunas em dinheiro vivo, carros de luxo e joias, tudo para atrair vítimas e convencê-las de que ganhar dinheiro rápido era fácil.

Com links de afiliação, os criminosos movimentavam milhões de reais enquanto seduziam seguidores nas redes sociais, prometendo riqueza instantânea.

Durante a operação, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis. Foram apreendidos sete carros de luxo, duas motos, eletrônicos de ponta, joias e grandes quantias em dinheiro, desmontando completamente a estrutura financeira do grupo.

A ação serve como alerta brutal: quem tenta enganar a população com promessas de riqueza rápida será caçado e exposto. A Polícia Civil mostra que não há espaço para criminosos digitais no Estado de São Paulo.

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