Atualmente presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, Bebel também já foi líder da bancada do PT no Legislativo paulista e atuou como Procuradora da Mulher. Em sete anos de mandato, a deputada apresentou 200 projetos de lei voltados à melhoria da qualidade de vida da população do Estado de São Paulo, com diversas propostas aprovadas.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) completa, neste domingo (15), sete anos de mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ao longo desse período, a parlamentar acumula uma extensa lista de projetos e articulações políticas que resultaram em mais de R$ 100 milhões em recursos para Piracicaba, destinados a áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social.

Entre as iniciativas destacadas estão a lei que tornou Piracicaba Município de Interesse Turístico e a atuação para garantir o fim do confisco de aposentadorias de servidores estaduais. Segundo o balanço do mandato, os recursos destinados ao município foram viabilizados por emendas parlamentares próprias e por articulações com deputados federais do PT e com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os investimentos contemplam instituições como a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) e o Hospital Regional, além de entidades filantrópicas, reformas em escolas, obras de drenagem no Córrego Itapeva — voltadas ao combate das enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira —, regularização fundiária e ações nas áreas de saúde e segurança.

Mais de R$ 4 milhões para escolas

Na área da educação, Bebel destinou mais de R$ 4 milhões para melhorias na infraestrutura de escolas estaduais e municipais de Piracicaba.