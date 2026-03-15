A deputada estadual Professora Bebel (PT) completa, neste domingo (15), sete anos de mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ao longo desse período, a parlamentar acumula uma extensa lista de projetos e articulações políticas que resultaram em mais de R$ 100 milhões em recursos para Piracicaba, destinados a áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social.
Atualmente presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, Bebel também já foi líder da bancada do PT no Legislativo paulista e atuou como Procuradora da Mulher. Em sete anos de mandato, a deputada apresentou 200 projetos de lei voltados à melhoria da qualidade de vida da população do Estado de São Paulo, com diversas propostas aprovadas.
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Entre as iniciativas destacadas estão a lei que tornou Piracicaba Município de Interesse Turístico e a atuação para garantir o fim do confisco de aposentadorias de servidores estaduais. Segundo o balanço do mandato, os recursos destinados ao município foram viabilizados por emendas parlamentares próprias e por articulações com deputados federais do PT e com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os investimentos contemplam instituições como a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) e o Hospital Regional, além de entidades filantrópicas, reformas em escolas, obras de drenagem no Córrego Itapeva — voltadas ao combate das enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira —, regularização fundiária e ações nas áreas de saúde e segurança.
Mais de R$ 4 milhões para escolas
Na área da educação, Bebel destinou mais de R$ 4 milhões para melhorias na infraestrutura de escolas estaduais e municipais de Piracicaba.
Entre os repasses estão:
- R$ 300 mil para reforma do telhado da EE Professora Abigail de Azevedo Grillo, na Vila Rezende;
- R$ 190 mil para reforma da biblioteca da EE José Romão, também na Vila Rezende;
- R$ 300 mil para reformas na EE Affonso José Fioravante, na Vila Monteiro;
- R$ 200 mil para a EE Dr. Dario Brasil, na Paulicéia;
- R$ 190 mil para a EE Professor Eduir Benedicto Scarpari, no Jardim Alvorada;
- R$ 250 mil para a EE Felipe Cardoso, em Anhumas;
- R$ 200 mil para a EE Professora Olívia Bianco, no Jaraguá;
- R$ 200 mil para a EE Hélio Penteado de Castro, no Parque Piracicaba;
- R$ 100 mil para a EE João Sampaio, no bairro Vila Cristina;
- R$ 200 mil para a EE Comendador Luciano Guidotti;
- R$ 200 mil para a EE Professora Modesto de Paula da Rocha;
- R$ 100 mil para a EE Pedro de Mello;
- R$ 200 mil para a EE Dr. Jorge Coury;
- R$ 150 mil para a ETEC Ary Pedroso, na Paulista;
- R$ 200 mil para a EE Professor Francisco Mariano da Costa, no bairro Novo Horizonte;
- R$ 100 mil para a Escola Municipal Roberta Eleutério Amaral.
Outras unidades também foram contempladas, como a EE Professor Augusto Saes, no bairro Nova América, que recebeu R$ 180 mil, mesmo valor destinado à EE Barão do Rio Branco, no Centro. A EE Mirandolina de Almeida Canto recebeu R$ 200 mil, enquanto a ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa recebeu R$ 300 mil, recursos utilizados para a compra de 50 aparelhos de ar-condicionado para a escola.
Também foram destinados R$ 80 mil para a EE Professora Catharina Casale Padovani. Em parceria com a deputada federal Juliana Cardoso (PT), Bebel ainda garantiu R$ 221.484,88 para a compra de ventiladores e geladeiras para escolas municipais de Piracicaba. Na área cultural, a parlamentar também destinou R$ 100 mil para a Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
Recursos para hospitais
Na área da saúde, a Santa Casa de Piracicaba recebeu R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares, sendo a mais recente no valor de R$ 2,3 milhões para a aquisição de equipamentos. Entre os investimentos está a implantação de uma nova lavanderia hospitalar, que melhora e agiliza o processo de lavagem das roupas utilizadas no hospital, além da compra de cinco oxímetros portáteis.
O Hospital dos Fornecedores de Cana recebeu R$ 950 mil, utilizados no atendimento de pacientes do SUS e na aquisição de um microscópio neurológico. Já o Hospital Regional de Piracicaba recebeu duas emendas que somam R$ 450 mil, destinadas à compra de equipamentos oftalmológicos.
Bebel também articulou recursos junto aos deputados federais Vicentinho e Alexandre Padilha, que resultaram em mais de R$ 1 milhão em emendas para a Santa Casa e o HFC. Além disso, a deputada viabilizou, junto ao governo federal, R$ 9,4 milhões para o tratamento de câncer nesses hospitais.
Outro destaque foi a conquista de um acelerador linear de R$ 10 milhões para a Santa Casa, além de R$ 5 milhões para modernização do equipamento já existente, ampliando e agilizando o tratamento oncológico para pacientes de Piracicaba e região.
A parlamentar também apresentou ao então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a necessidade de incluir Piracicaba no programa federal Mais Médicos Especialistas, permitindo que a Prefeitura estabeleça parcerias com a iniciativa privada para ampliar o atendimento médico especializado.
Ambulâncias, UBS e transporte de pacientes
Ainda na área da saúde, Bebel conseguiu que o governo federal destinasse quatro ambulâncias para o SAMU. Também foram garantidos mais de R$ 7 milhões para a construção de uma Unidade Básica de Saúde de grande porte, com cerca de 1.000 metros quadrados, na região da Pompéia, cujas obras estão em fase inicial.
Por meio de emenda parlamentar, a deputada enviou R$ 400 mil para a compra de uma van modelo Sprinter com 23 lugares, destinada ao transporte de pacientes para hospitais especializados, como Unicamp e Unifesp. Outros R$ 100 mil foram destinados à melhoria da infraestrutura interna do SAMU.
Em parceria com o deputado federal Vicentinho, Bebel também garantiu R$ 200 mil para a compra de uma ambulância para o bairro de Anhumas, além de recursos para a aquisição de veículos destinados ao atendimento médico domiciliar realizado pela Prefeitura.
Combate às enchentes e regularização fundiária
Na área de infraestrutura urbana, a deputada conseguiu R$ 2 milhões, junto ao governo federal, para a regularização fundiária das comunidades Portelinha e Pantanal.
Também articulou R$ 47 milhões, com apoio da ministra Gleisi Hoffmann e do ministro das Cidades Jader Barbalho, para obras de drenagem no Córrego Itapeva, voltadas ao combate das enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira.
Segurança e assistência social
Na área da segurança pública, Bebel destinou mais de R$ 130 mil para a instalação de sistema de monitoramento no Aeroporto Pedro Morganti. No orçamento estadual deste ano, a deputada também garantiu R$ 2,5 milhões para a construção do prédio da Delegacia da Mulher e R$ 3,5 milhões para a construção de uma Casa de Acolhimento para mulheres vítimas de violência.
Instituições sociais da cidade também foram contempladas. A Apae de Piracicaba recebeu R$ 100 mil, enquanto o Lar dos Velhinhos recebeu R$ 200 mil, além de outros R$ 200 mil viabilizados junto ao então deputado federal Alexandre Padilha.
Articulações econômicas e patrimônio histórico
Além dos recursos diretos, Bebel também atuou em articulações institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico da cidade. A deputada intermediou uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir os impactos do tarifaço norte-americano sobre produtos brasileiros, buscando reduzir reflexos na economia local.
Outra conquista foi junto ao BNDES, cujo presidente Aloizio Mercadante garantiu a possibilidade de liberação de R$ 8 milhões para a recuperação do Mercado Municipal de Piracicaba, atingido por um incêndio no segundo semestre do ano passado — recurso que depende da apresentação de um projeto de reforma pela Prefeitura.
Com sete anos de mandato completados, a deputada afirma que continuará buscando investimentos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de Piracicaba e à melhoria da qualidade de vida da população.