A comédia A Herança do Tio Padre, do grupo Barracão da Vó, será apresentada pela primeira vez em Piracicaba neste domingo (15), às 17h, no auditório do Armazém 14, no Engenho Central. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. A sessão marca o encerramento da atual temporada do espetáculo, iniciada em agosto de 2025 e já assistida por milhares de pessoas em diferentes cidades do Estado de São Paulo, como Campinas, São Sebastião, Praia Grande, Vinhedo, Caraguatatuba e Botucatu.

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Dirigida por Rodrigo Cintra, com texto de Vioblaque Cavalcante, a montagem (que contará com acessibilidade em Libras) leva o público para o clima da década de 1970, combinando humor e situações familiares cheias de reviravoltas. A história gira em torno de Eugênio, que recebe uma notícia capaz de mudar completamente sua vida: a possibilidade de herdar uma grande fortuna. Anos antes, seu tio João, um padre conhecido pelo comportamento rígido, prometeu deixar-lhe a herança com uma condição: que ele se casasse com sua noiva, Luiza, e conquistasse respeito na sociedade.