A comédia A Herança do Tio Padre, do grupo Barracão da Vó, será apresentada pela primeira vez em Piracicaba neste domingo (15), às 17h, no auditório do Armazém 14, no Engenho Central. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. A sessão marca o encerramento da atual temporada do espetáculo, iniciada em agosto de 2025 e já assistida por milhares de pessoas em diferentes cidades do Estado de São Paulo, como Campinas, São Sebastião, Praia Grande, Vinhedo, Caraguatatuba e Botucatu.
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Dirigida por Rodrigo Cintra, com texto de Vioblaque Cavalcante, a montagem (que contará com acessibilidade em Libras) leva o público para o clima da década de 1970, combinando humor e situações familiares cheias de reviravoltas. A história gira em torno de Eugênio, que recebe uma notícia capaz de mudar completamente sua vida: a possibilidade de herdar uma grande fortuna. Anos antes, seu tio João, um padre conhecido pelo comportamento rígido, prometeu deixar-lhe a herança com uma condição: que ele se casasse com sua noiva, Luiza, e conquistasse respeito na sociedade.
O detalhe é que o relacionamento terminou há dez anos. Desde então, Luiza se casou com André, melhor amigo de Eugênio, e os dois tiveram um filho, Carlinhos. A partir daí, a trama se desenvolve em meio a confusões, encontros inesperados e situações divertidas.
O figurino assinado por Talita Santos, aliado à trilha sonora, reforça a atmosfera nostálgica da peça, com referências ao estilo colorido e marcante dos anos 1970. O espetáculo conta ainda com a participação especial da atriz Iracema Cavalcante, que em 2025 celebrou 60 anos de carreira no circo e no teatro.
“Comemorar 60 anos de carreira no palco, com esse personagem divertido e tão querido pelo público, é um presente. Estar em Piracicaba com o Barracão da Vó deixa essa celebração ainda mais especial”, afirma a artista. Após a apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com a atriz, além de acompanhar a distribuição de livros autografados e o sorteio de camisetas.
O projeto Iracema Cavalcante e A Vida Maravilhosa nos Circos Teatros: 60 anos de carreira foi contemplado pelo edital CultSP/PNAB 20/2024, voltado à produção e realização de projetos culturais de pessoas com 60 anos ou mais na indústria criativa. A iniciativa conta com apoio do PROAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo), por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado.
A realização ocorre com recursos do programa CultSP, vinculado à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Piracicaba.