A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) inicia a temporada 2026 com um concerto gratuito neste domingo (15), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação terá cerca de 70 minutos e promete reunir diferentes estilos musicais para atrair públicos variados. Os ingressos gratuitos disponibilizados pela internet já estão esgotados, indicando grande procura do público pela apresentação.
A organização informou que 100 ingressos adicionais serão disponibilizados no dia do concerto, por ordem de chegada. A retirada poderá ser feita diretamente na bilheteria do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, que abrirá uma hora antes do início da apresentação, às 17h.
O repertório combina obras consagradas da música de concerto com trilhas famosas do universo do cinema e dos games. Entre os destaques estão composições de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvorák e Pyotr Ilyich Tchaikovsky, além de peças de Heitor Villa-Lobos. O programa também inclui trilhas marcantes, como a música do filme Gladiador, assinada por Hans Zimmer, e uma suíte inspirada no game Super Mario Galaxy.
A apresentação contará ainda com participação especial da cantora Beatriz Andrade e da spalla Jacqueline Oliveira, responsável por liderar os músicos da orquestra.
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Repertório diverso e concertos temáticos
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o maestro Ivan Bueno explicou que a proposta da abertura é mostrar a diversidade de estilos trabalhados pela OEP. “O repertório trará uma amostra dos estilos que a orquestra desenvolve. Teremos obras sinfônicas, trilhas de filmes, músicas de games e também música brasileira”, afirmou.
Segundo ele, a temporada 2026 será marcada por concertos temáticos ao longo do ano, com programas dedicados a trilhas sonoras, danças, aberturas e trechos de óperas. A programação também deve incluir um espetáculo de MPB acompanhado por orquestra.
“Nosso objetivo é tocar o coração das pessoas por meio da música. Queremos que o público se sinta acolhido e saia do concerto diferente da forma como entrou”, disse o maestro.
Preparação começou no início do ano
Os músicos da orquestra vêm se preparando desde o início do ano para a apresentação de abertura da temporada. Ao todo, cerca de 80 integrantes estarão no palco neste domingo.
De acordo com Bueno, o programa traz novidades e desafios para o grupo. “Estamos ensaiando intensamente para que o concerto seja bonito e impactante. Algumas peças são inéditas para a orquestra e até incluem momentos em que os músicos cantam enquanto tocam”, destacou.
A temporada 2026 da Orquestra Educacional de Piracicaba conta com fomento do ProAC/ICMS e patrocínio da Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, além do apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e de outras instituições parceiras.