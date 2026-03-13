A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) inicia a temporada 2026 com um concerto gratuito neste domingo (15), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação terá cerca de 70 minutos e promete reunir diferentes estilos musicais para atrair públicos variados. Os ingressos gratuitos disponibilizados pela internet já estão esgotados, indicando grande procura do público pela apresentação.

A organização informou que 100 ingressos adicionais serão disponibilizados no dia do concerto, por ordem de chegada. A retirada poderá ser feita diretamente na bilheteria do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, que abrirá uma hora antes do início da apresentação, às 17h.

O repertório combina obras consagradas da música de concerto com trilhas famosas do universo do cinema e dos games. Entre os destaques estão composições de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvorák e Pyotr Ilyich Tchaikovsky, além de peças de Heitor Villa-Lobos. O programa também inclui trilhas marcantes, como a música do filme Gladiador, assinada por Hans Zimmer, e uma suíte inspirada no game Super Mario Galaxy.