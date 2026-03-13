Piracicaba será reconhecida com o Prêmio Índice de Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Alfabetiza Juntos SP, em reconhecimento aos resultados alcançados pelo município na área da alfabetização.

A cerimônia de entrega acontece na próxima terça-feira (17), na capital paulista, e contará com a presença de prefeitos, secretários municipais de Educação e outras autoridades. O prefeito Helinho Zanatta e a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, representarão Piracicaba no evento.

A confirmação da premiação foi enviada às prefeituras pela Diretoria de Cooperação com os Municípios da Secretaria Estadual da Educação. A lista das escolas contempladas será divulgada apenas durante a cerimônia, mantendo o caráter de surpresa para os participantes.