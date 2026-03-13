Piracicaba será reconhecida com o Prêmio Índice de Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Alfabetiza Juntos SP, em reconhecimento aos resultados alcançados pelo município na área da alfabetização.
A cerimônia de entrega acontece na próxima terça-feira (17), na capital paulista, e contará com a presença de prefeitos, secretários municipais de Educação e outras autoridades. O prefeito Helinho Zanatta e a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, representarão Piracicaba no evento.
A confirmação da premiação foi enviada às prefeituras pela Diretoria de Cooperação com os Municípios da Secretaria Estadual da Educação. A lista das escolas contempladas será divulgada apenas durante a cerimônia, mantendo o caráter de surpresa para os participantes.
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Ao comentar o reconhecimento estadual, o prefeito Helinho Zanatta destacou a importância dos investimentos contínuos na educação municipal e o compromisso da gestão com o fortalecimento da alfabetização.
“Esse reconhecimento demonstra que Piracicaba está no caminho certo ao investir na educação de base. A alfabetização é um dos pilares para o desenvolvimento social e educacional das nossas crianças, e receber esse prêmio reforça o compromisso da nossa gestão com uma educação pública de qualidade”, afirmou.
A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, também destacou o significado do prêmio para a rede municipal de ensino.
“Ter escolas de Piracicaba contempladas pelo Índice de Excelência Educacional do Estado é motivo de orgulho e confirma que estamos no caminho certo. Esse prêmio fortalece nossa determinação em investir na formação de professores, no acompanhamento pedagógico e em iniciativas que garantam uma educação de qualidade para nossos alunos”, ressaltou.
O Alfabetiza Juntos SP é um programa de cooperação entre o Governo do Estado e os municípios com foco no fortalecimento das políticas de alfabetização. Piracicaba aderiu à iniciativa no início de 2025, com atendimento a cerca de 17 mil estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
A ação inclui a oferta de materiais didáticos impressos e digitais, além de estratégias voltadas ao fortalecimento do processo de aprendizagem e à transição dos alunos da rede municipal para a rede estadual de ensino.