Segundo o comunicado, o quadro infeccioso exige tratamento com antibióticos administrados por via venosa e acompanhamento clínico intensivo. Até o momento, não há previsão para a alta hospitalar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral. A informação foi divulgada em boletim médico nesta sexta-feira (13).

A internação ocorreu após a realização de exames laboratoriais e de imagem que confirmaram a presença de uma broncopneumonia de provável origem aspirativa. O problema afeta os dois pulmões e demanda monitoramento contínuo.

Bolsonaro apresenta sintomas como febre elevada, calafrios, sudorese, além de dores no corpo e mal-estar geral. A equipe médica informou que ele iniciou a medicação logo após a confirmação do diagnóstico e permanece sob suporte clínico não invasivo.

Atendimento de emergência pela manhã

O ex-presidente foi encaminhado ao hospital na manhã desta sexta-feira depois de passar mal durante a madrugada. De acordo com registros do atendimento, ele teve episódios de vômito e falta de ar ainda durante a noite.