Comerciantes da região da Rua do Porto procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Avenida Alidor Pecorari. Segundo os relatos, sempre que chove a via fica alagada, o que acaba afetando o acesso de veículos e a circulação de pessoas na área.

De acordo com os comerciantes, o acúmulo de água ocorre em diferentes trechos da avenida e dificulta a passagem de motoristas. Eles relatam que, em dias de chuva, alguns condutores evitam utilizar a via ou reduzem a velocidade para atravessar os pontos com água acumulada.

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