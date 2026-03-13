Comerciantes da região da Rua do Porto procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Avenida Alidor Pecorari. Segundo os relatos, sempre que chove a via fica alagada, o que acaba afetando o acesso de veículos e a circulação de pessoas na área.
De acordo com os comerciantes, o acúmulo de água ocorre em diferentes trechos da avenida e dificulta a passagem de motoristas. Eles relatam que, em dias de chuva, alguns condutores evitam utilizar a via ou reduzem a velocidade para atravessar os pontos com água acumulada.
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Os comerciantes também afirmam que a situação interfere no movimento de clientes nos estabelecimentos da região. Segundo eles, durante os períodos de chuva, há redução na circulação de pessoas nas proximidades da avenida.
A Avenida Alidor Pecorari é uma das vias utilizadas para acesso à região da Rua do Porto, área que concentra estabelecimentos comerciais e recebe circulação de moradores e visitantes. Comerciantes relatam que o alagamento tem sido registrado sempre que ocorrem chuvas.
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O que diz a prefeitura
A reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que fará, entre segunda e terça-feira, 16 e 17/03, uma vistoria técnica no local, a depender das condições climáticas".