15 de março de 2026
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NA CÂMARA MUNICIPAL

Piracicaba se despede do grande radialista Mario Luiz Tricta

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A notícia da morte foi lamentada por colegas de profissão, amigos e ouvintes que acompanharam sua atuação no rádio
A notícia da morte foi lamentada por colegas de profissão, amigos e ouvintes que acompanharam sua atuação no rádio

Nesta sexta-feira (13), ocorre o velório do radialista Mario Luiz Tricta. A cerimônia acontece das 10h às 17h no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba e está aberta ao público.

Mario Luiz construiu uma trajetória no rádio ao longo de décadas de trabalho na Rádio Educadora. Durante esse período, participou de transmissões esportivas e acompanhou diferentes momentos do futebol local.

Saiba mais:

O radialista também manteve ligação com o XV de Piracicaba, equipe que esteve presente em grande parte de suas transmissões. A relação com o clube aproximou Mario Luiz de torcedores que acompanharam as narrações e comentários ao longo dos anos.

A notícia da morte foi lamentada por colegas de profissão, amigos e ouvintes que acompanharam sua atuação no rádio. Mensagens de despedida foram publicadas nas redes sociais e compartilhadas por torcedores ligados ao XV de Piracicaba.

O velório segue aberto ao público durante o dia, reunindo familiares, profissionais da comunicação e pessoas que acompanharam o trabalho de Mario Luiz Tricta no rádio piracicabano.

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