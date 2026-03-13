Nesta sexta-feira (13), ocorre o velório do radialista Mario Luiz Tricta. A cerimônia acontece das 10h às 17h no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba e está aberta ao público.
Mario Luiz construiu uma trajetória no rádio ao longo de décadas de trabalho na Rádio Educadora. Durante esse período, participou de transmissões esportivas e acompanhou diferentes momentos do futebol local.
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O radialista também manteve ligação com o XV de Piracicaba, equipe que esteve presente em grande parte de suas transmissões. A relação com o clube aproximou Mario Luiz de torcedores que acompanharam as narrações e comentários ao longo dos anos.
A notícia da morte foi lamentada por colegas de profissão, amigos e ouvintes que acompanharam sua atuação no rádio. Mensagens de despedida foram publicadas nas redes sociais e compartilhadas por torcedores ligados ao XV de Piracicaba.
O velório segue aberto ao público durante o dia, reunindo familiares, profissionais da comunicação e pessoas que acompanharam o trabalho de Mario Luiz Tricta no rádio piracicabano.