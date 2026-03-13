Nesta sexta-feira (13), ocorre o velório do radialista Mario Luiz Tricta. A cerimônia acontece das 10h às 17h no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba e está aberta ao público.

Mario Luiz construiu uma trajetória no rádio ao longo de décadas de trabalho na Rádio Educadora. Durante esse período, participou de transmissões esportivas e acompanhou diferentes momentos do futebol local.

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