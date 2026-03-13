Os pesquisadores analisaram dados de mais de 123 mil participantes do banco britânico UK Biobank. No início do acompanhamento, nenhum deles tinha diagnóstico de doença hepática. O grupo foi observado por cerca de dez anos.

Um estudo apresentado no congresso UEG Week 2025 indicou relação entre o consumo de bebidas adoçadas artificialmente, conhecidas como “diet” ou “zero”, e maior risco de problemas no fígado. A pesquisa comparou os efeitos dessas bebidas com os de versões com açúcar.

Durante o período, foram avaliados dois tipos de bebidas: as adoçadas com açúcar e as adoçadas com adoçantes artificiais. Os resultados indicaram que pessoas que consumiam mais de 250 gramas por dia — quantidade equivalente a uma lata — tiveram aumento de 60% no risco de desenvolver Doença Hepática Gordurosa Associada à Disfunção Metabólica.

Entre os participantes que consumiam bebidas com açúcar, o aumento de risco foi de cerca de 50%. Ao longo do estudo, 1.178 pessoas receberam diagnóstico da doença e 108 morreram por causas relacionadas ao fígado.

Os dados também mostraram associação entre bebidas adoçadas artificialmente e mortes por doenças hepáticas. Segundo os pesquisadores, esse resultado não apareceu entre os consumidores de bebidas com açúcar.