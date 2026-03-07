O professor Roberto Arruda de Souza Lima, coordenador do grupo Equonomia da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), em Piracicaba, lidera um grupo de pesquisadores de universidades públicas contrários à legalidade de abate de jumentos no Brasil.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reconheceu em dezembro a legalidade do abate do animal em nosso país. Desde então, um grupo de especialistas tem se posicionado contrário a essa decisão.

Na última semana, os pesquisadores divulgaram carta aberta defendendo a suspensão da prática e a revisão do entendimento judicial com base em dados econômicos, ambientais e sanitários.

O documento é assinado por docentes e pesquisadores vinculados a instituições como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).