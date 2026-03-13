O pedido de urgência tem como objetivo permitir que o projeto seja analisado diretamente pelo plenário da Câmara, acelerando o processo legislativo. Enquanto o requerimento não é analisado, a proposta continua tramitando normalmente nas comissões.

A deputada federal Renilce Nicodemos apresentou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do Projeto de Lei 2557/2025 na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a possibilidade de utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para custear tratamentos relacionados à infertilidade.

Se aprovado, o projeto permitirá que trabalhadores utilizem o saldo do FGTS para pagar tratamentos médicos de infertilidade, incluindo procedimentos de reprodução assistida. A medida poderá ser aplicada quando o trabalhador, o cônjuge ou companheiro for diagnosticado com infertilidade e necessitar de tratamento médico reconhecido cientificamente.

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Para que o saque seja autorizado, o diagnóstico deverá ser comprovado por atestado médico e estar classificado nos códigos N46, N96 ou N97 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10). Também será necessário comprovar o vínculo conjugal ou união estável quando o tratamento envolver o parceiro ou parceira, além de garantir que o procedimento esteja autorizado pelas normas sanitárias e médicas vigentes no país.

De acordo com a autora da proposta, a infertilidade é reconhecida como uma condição médica pela Organização Mundial da Saúde e muitas vezes envolve tratamentos de alta complexidade e custo elevado, o que dificulta o acesso de parte da população.