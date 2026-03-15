Segundo a parlamentar, o HFC se consolidou ao longo das décadas graças ao trabalho de profissionais qualificados e aos investimentos constantes em equipamentos e estrutura hospitalar. “O Hospital dos Fornecedores de Cana é uma referência em atendimento hospitalar em toda a nossa região, com excelentes profissionais e equipamentos de última geração”, afirma.

Em celebração aos 59 anos do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC), a deputada estadual Professora Bebel (PT) destacou a importância da instituição para a saúde da cidade e de toda a região. Reconhecido pela qualidade no atendimento e pela estrutura tecnológica, o hospital é considerado uma referência regional, atendendo tanto pacientes particulares quanto usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Bebel também ressaltou que, como deputada estadual, tem atuado para fortalecer a instituição por meio da destinação de recursos e articulações políticas que garantam novos investimentos.

Entre os recursos viabilizados por meio de seu mandato na Assembleia Legislativa está a aquisição de um microscópio neurológico de alta tecnologia, equipamento essencial para a realização de neurocirurgias complexas, como procedimentos relacionados a tumores, aneurismas e cirurgias de coluna. A tecnologia oferece maior precisão e segurança às equipes médicas por meio de sistemas avançados de iluminação e magnificação.

Ao celebrar a trajetória do hospital, a deputada também fez questão de homenagear os profissionais que fazem parte da instituição. “Quero cumprimentar, na pessoa do presidente José Coral, toda a equipe do Hospital dos Fornecedores de Cana — médicos, enfermeiros, funcionários de apoio e administradores — pelo excelente trabalho realizado, garantindo um atendimento de ponta aos pacientes, sejam fornecedores de cana ou usuários do SUS”, conclui.