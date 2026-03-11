O prefeito Helinho Zanatta recebeu ontem, 10/03na terça-feira (10), o diretor de Ciência e Tecnologia do Estado, André Aquino, e a diretora de Relações Institucionais do Distrito de Inovação de São Paulo, Nicolle Loureiro Amorim, para uma agenda de imersão técnica no ecossistema de inovação do município. A programação foi conduzida pela Prefeitura, por meio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola, e teve como objetivo alinhar estratégias para o reconhecimento de um futuro Distrito de Inovação de Piracicaba pelo Governo do Estado.

A agenda teve início na Inova Acipi, onde foi apresentada a jornada de desenvolvimento tecnológico da cidade, percorrendo os marcos que consolidaram o ambiente atual e a visão estratégica alinhada à Agenda Pira 35. Durante o encontro, foi destacado o processo histórico de desenvolvimento de Piracicaba, marcado pela relação com o Rio Piracicaba e pela formação de ecossistema sólido, capaz de transformar conhecimento em desenvolvimento econômico e social.

“Piracicaba tem uma história construída a partir do conhecimento e da capacidade de transformar ideias em desenvolvimento. Nosso objetivo é fortalecer esse ambiente, conectando tradição, tecnologia e oportunidades para a população”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.