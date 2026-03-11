O prefeito Helinho Zanatta recebeu ontem, 10/03na terça-feira (10), o diretor de Ciência e Tecnologia do Estado, André Aquino, e a diretora de Relações Institucionais do Distrito de Inovação de São Paulo, Nicolle Loureiro Amorim, para uma agenda de imersão técnica no ecossistema de inovação do município. A programação foi conduzida pela Prefeitura, por meio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola, e teve como objetivo alinhar estratégias para o reconhecimento de um futuro Distrito de Inovação de Piracicaba pelo Governo do Estado.
A agenda teve início na Inova Acipi, onde foi apresentada a jornada de desenvolvimento tecnológico da cidade, percorrendo os marcos que consolidaram o ambiente atual e a visão estratégica alinhada à Agenda Pira 35. Durante o encontro, foi destacado o processo histórico de desenvolvimento de Piracicaba, marcado pela relação com o Rio Piracicaba e pela formação de ecossistema sólido, capaz de transformar conhecimento em desenvolvimento econômico e social.
“Piracicaba tem uma história construída a partir do conhecimento e da capacidade de transformar ideias em desenvolvimento. Nosso objetivo é fortalecer esse ambiente, conectando tradição, tecnologia e oportunidades para a população”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.
Atualmente, Piracicaba se destaca no cenário nacional como um dos principais polos de inovação do país, com liderança na concentração de agtechs e presença relevante na área de biotecnologia. Nesse contexto, foi apresentado o Território de Inovação de Piracicaba (PiN), rede que integra mais de 70 startups e 11 hubs de inovação no município.
“Mais do que apresentar o que já realizamos, nossa intenção foi convidar o Estado para construirmos juntos os próximos passos desse projeto. Queremos que o Distrito de Inovação de Piracicaba seja um modelo de governança e impacto, unindo a força do nosso ecossistema à visão estratégica do Governo de São Paulo para potencializar o desenvolvimento da nossa região”, reforçou Thais Fornicola.
IMERSÃO TÉCNICA – A programação também incluiu visita ao Núcleo do Parque Tecnológico de Piracicaba (PTP), onde o diretor Pedro Chamochumbi apresentou o novo modelo de gestão do espaço, estruturado em múltiplas vocações tecnológicas. Entre os projetos em andamento estão a implantação da Cidade Universitária e a articulação junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para a criação de um Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD), voltado à geração de dados estratégicos e ao fortalecimento da pesquisa aplicada.
A comitiva também conheceu o ambiente de inovação da PwC, no Reserva Jequitibá, e a empresa Biotimize, referência em processos de biotecnologia voltados à saúde.
A agenda contou ainda com a participação de representantes de instituições que integram o ecossistema local, como Talita Lanzo (Aguassanta Distrito de Inovação), Fabrício Campos (Associação das Empresas de Tecnologia de Piracicaba – Atepi), Fabio Gerlach (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae) e Andiara Zambello (Inova Acipi). A articulação técnica foi conduzida pela superintendente de Desenvolvimento Econômico, Luciane Leães.
O encerramento ocorreu no Palacete Monte Alegre, onde foram discutidas as diretrizes para a estruturação física e governança do futuro Distrito de Inovação. O encontro reforçou o papel do PIN como rede de conexão local e promoveu a troca de experiências sobre tecnologias de alto impacto com o empresário Pablo Lobo, da Sthorm.