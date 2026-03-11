A imagem de um menino que morreu após um ataque a uma escola no Irã passou a circular nas redes sociais nesta semana. O registro mostra Mikaeil Mirdoraghi acenando para a mãe antes de sair de casa para ir à aula. De acordo com veículos de comunicação do país, ele morreu no primeiro dia do conflito, em 28 de fevereiro.
O ataque ocorreu em uma escola na cidade de Minab, no sul do Irã. Segundo informações divulgadas pela imprensa iraniana, mais de 160 pessoas morreram, entre elas alunos e funcionários da unidade.
Saiba mais:
Autoridades de Teerã afirmam que o bombardeio teria sido realizado em uma ação envolvendo Estados Unidos e Israel.
Em entrevista à mídia estatal nesta terça-feira (10), a mãe de Mikaeil relatou que o filho pediu para que uma foto fosse tirada antes de sair para a escola. Ela também descreveu momentos vividos com o menino na noite anterior ao ataque.
Segundo o relato, durante o jantar o garoto comentou sobre a comida preparada por ela. Mais tarde, já perto da meia-noite, ele brincou com o irmão simulando uma guerra. Na brincadeira, disse que representaria o Irã enquanto o irmão representaria os Estados Unidos.
O nome de Mikaeil apareceu em listas de vítimas divulgadas por veículos iranianos após o ataque. No dia 3 de março, foi realizada uma cerimônia coletiva em homenagem às pessoas que morreram no bombardeio em Minab.
Desde então, a fotografia do menino acenando para a mãe passou a ser compartilhada nas redes sociais em publicações relacionadas ao conflito.
As Forças Armadas de Israel e autoridades dos Estados Unidos informaram que não têm conhecimento de qualquer operação conduzida por seus países na região mencionada.
O episódio também recebeu manifestações de organizações internacionais. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a ativista da educação e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, se pronunciaram sobre o caso.
Dias depois do ataque, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que forças americanas não atacariam uma escola de forma deliberada e declarou que o governo iria investigar o ocorrido.