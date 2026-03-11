A imagem de um menino que morreu após um ataque a uma escola no Irã passou a circular nas redes sociais nesta semana. O registro mostra Mikaeil Mirdoraghi acenando para a mãe antes de sair de casa para ir à aula. De acordo com veículos de comunicação do país, ele morreu no primeiro dia do conflito, em 28 de fevereiro.

O ataque ocorreu em uma escola na cidade de Minab, no sul do Irã. Segundo informações divulgadas pela imprensa iraniana, mais de 160 pessoas morreram, entre elas alunos e funcionários da unidade.

