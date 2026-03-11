11 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
TRAGÉDIA NO CENTRO

Homem que morreu atingido por carro é identificado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
O pedestre morreu após ser atingido por um carro, no centro de Piracicaba.

  O homem que morreu após um grave acidente no centro de Piracicaba, é Antônio Roberto de Oliveira, de 62 anos. Ele foi atingido na segunda-feira (9) por um carro quando atravessava tranquilamente a rua.

O acidente começou com a colisão de dois veículos — um VW Gol e uma BMW X1 — na rua José Pinto de Almeida. Com o impacto, um dos carros perdeu completamente o controle e atingiu Antônio enquanto ele atravessava a rua. O choque foi tão violento que moradores relatam terem ouvido o barulho da batida à distância, seguido do desespero de quem presenciou a cena.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar chegaram rapidamente e socorreram o idoso, levando-o em estado gravíssimo para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC). Apesar do atendimento de urgência, Antônio não resistiu e faleceu.

O acidente deixou outros feridos, incluindo as motoristas envolvidas, mas foi Antônio que se tornou o rosto da tragédia, simbolizando o choque e a fragilidade da vida em um instante de descuido.

As autoridades investigam agora as causas da colisão, enquanto familiares e moradores da região aguardam informações sobre velório e sepultamento, ainda sem data definida.

