O homem que morreu após um grave acidente no centro de Piracicaba, é Antônio Roberto de Oliveira, de 62 anos. Ele foi atingido na segunda-feira (9) por um carro quando atravessava tranquilamente a rua.

O acidente começou com a colisão de dois veículos — um VW Gol e uma BMW X1 — na rua José Pinto de Almeida. Com o impacto, um dos carros perdeu completamente o controle e atingiu Antônio enquanto ele atravessava a rua. O choque foi tão violento que moradores relatam terem ouvido o barulho da batida à distância, seguido do desespero de quem presenciou a cena.