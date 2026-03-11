Milhões de brasileiros convivem com pendências financeiras antigas e, muitas vezes, desconhecem que existe um limite legal para a cobrança dessas dívidas. No Brasil, débitos que ultrapassam cinco anos desde o vencimento entram no chamado prazo prescricional, o que impede que o credor utilize a Justiça para exigir o pagamento.

Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e segue as regras estabelecidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A legislação determina que informações negativas relacionadas a uma dívida não podem permanecer registradas em cadastros de crédito por período superior a cinco anos.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O que acontece após cinco anos