A atividade é organizada pelo Projeto EpileCia – Epilepsia com a sua companhia, da Associação de Amigos na Luta Incondicional Contra a Epilepsia (AALICE), em parceria com a Associação Brasileira de Epilepsia (ABE). O encontro acontece na rua Moraes Barros, 233, no prédio da antiga Pinacoteca, das 8h30 às 12h.

O Dia Roxo (Purple Day), data mundial dedicada à conscientização sobre a epilepsia, será marcado em Piracicaba com um encontro aberto ao público no sábado (14). O evento reunirá especialistas, pacientes e familiares para discutir informação, inclusão e os desafios relacionados à condição neurológica. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Com o tema “Diálogos sobre Epilepsia – Painel de Informação, Escuta e Conscientização”, o evento terá a participação das médicas Daniela Bezerra, neuropediatra e epileptologista, e Manuella Godoy, pediatra do Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi. Também participam Luciana Quintana Damasceno, microempresária e mãe de Maria Clara — diagnosticada aos sete meses com uma doença genética rara do neurodesenvolvimento caracterizada por epilepsia grave —, além de Daniel Braz, presidente da ABE.

A proposta é promover um diálogo aberto entre especialistas, representantes do poder público, pessoas com epilepsia, familiares e a comunidade, abordando os desafios da doença, os avanços no cuidado e a importância da inclusão social.

A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro, que podem provocar crises com movimentos involuntários, alterações de consciência e outros sintomas. A doença pode ter origem genética ou estar associada a lesões cerebrais adquiridas, como traumas ou acidente vascular cerebral (AVC), afetando pessoas de todas as idades.

Ambulatório especializado