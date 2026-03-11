A Corte Constitucional da Itália iniciou nesta quarta-feira (11) a análise de uma lei que alterou as regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. A decisão pode afetar diretamente milhares de brasileiros que buscam o reconhecimento do direito à dupla cidadania.

A norma, publicada em 2025, restringiu o acesso à cidadania apenas a filhos e netos de italianos que possuam exclusivamente a cidadania italiana, excluindo casos em que o ascendente tenha outra nacionalidade. O julgamento agora discute se essas limitações estão de acordo com a Constituição do país.

A expectativa é que o resultado seja divulgado nas próximas semanas, possivelmente até o fim de março ou início de abril, embora o prazo legal para conclusão do processo possa chegar a até 60 dias.