CIDADANIA ITALIANA

A Corte Constitucional da Itália iniciou nesta quarta-feira (11) a análise de uma lei que alterou as regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. A decisão pode afetar diretamente milhares de brasileiros que buscam o reconhecimento do direito à dupla cidadania.

A norma, publicada em 2025, restringiu o acesso à cidadania apenas a filhos e netos de italianos que possuam exclusivamente a cidadania italiana, excluindo casos em que o ascendente tenha outra nacionalidade. O julgamento agora discute se essas limitações estão de acordo com a Constituição do país.

A expectativa é que o resultado seja divulgado nas próximas semanas, possivelmente até o fim de março ou início de abril, embora o prazo legal para conclusão do processo possa chegar a até 60 dias.

Por que a lei é questionada

Um dos principais pontos em debate é a possibilidade de efeito retroativo da legislação, já que a mudança passou a impactar processos que estavam em andamento quando o decreto entrou em vigor.

Especialistas argumentam que retirar ou modificar um direito já reconhecido pela legislação anterior pode gerar questionamentos jurídicos e exigir a revisão de decisões tomadas com base nas novas regras.

Possíveis cenários da decisão

A análise da Corte pode resultar em diferentes desdobramentos para quem busca o reconhecimento da cidadania italiana.

Inconstitucionalidade total

Se o tribunal considerar que a lei viola a Constituição, as restrições podem ser anuladas. Nesse caso, pedidos apresentados após 28 de março de 2025, data em que a nova regra começou a valer, poderiam voltar a ser analisados segundo os critérios anteriores.

Criação de um período de transição

Outra possibilidade é a definição de um prazo limite para aplicação das regras antigas. Processos protocolados antes dessa data continuariam seguindo o modelo anterior, enquanto novos pedidos seriam avaliados conforme as restrições estabelecidas.

Manutenção das novas regras

O tribunal também pode decidir que o decreto é constitucional. Nesse cenário, as limitações impostas em 2025 permaneceriam válidas, consolidando o novo modelo de reconhecimento da cidadania.

Impacto para brasileiros descendentes

O Brasil concentra uma das maiores comunidades de descendentes de italianos no mundo. Por isso, qualquer alteração nas regras de reconhecimento pode afetar milhares de famílias que buscam a dupla cidadania, seja por motivos culturais, familiares ou oportunidades de estudo e trabalho na Europa.

A decisão da Corte Constitucional deve definir o futuro desses processos e estabelecer qual interpretação da lei será aplicada daqui em diante.

