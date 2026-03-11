A Società Italiana di Mútuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o Café Tirol, promove no dia 26 de março duas oficinas inspiradas em tradições da cultura tirolesa para celebrar a Páscoa. Os participantes poderão aprender técnicas de tingimento de ovos e participar da construção da Árvore de Ovos, conhecida como Albero di Pasqua ou Osterbaum.
As atividades fazem parte de costumes preservados pelos tiroleses de língua italiana — os trentinos — que vivem na Colônia Tirolesa de Piracicaba, mantendo tradições que atravessam cerca de 130 anos de história na cidade.
Para participar, os sócios da Società pagam R$ 49, enquanto não-sócios desembolsam R$ 65. O valor inclui um kit de tingimento, caixinha para exposição dos ovos, certificado com a história e a tradição da prática, além de um ovinho de chocolate como lembrança. As oficinas acontecem das 19h às 20h30, na sede da Società, localizada na rua Dom Pedro I, 781, no Centro de Piracicaba. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3432-7203 ou pelo WhatsApp (19) 99872-8585.
VEJA MAIS:
- Torresmofest começa amanhã (12); VEJA tudo sobre o evento
- 41ª Festa das Nações abre inscrições para apresentações
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo Ivan Correr, proprietário do Café Tirol, o tingimento de ovos é uma tradição trazida pelos primeiros imigrantes tiroleses, chamados de “nonos”, que chegaram a Piracicaba no final do século 19.
“Muitos países europeus preservam essa cultura. Os alemães, por exemplo, usam técnicas variadas, desde pigmentos naturais até métodos mais complexos com cera. Já entre os tiroleses, utiliza-se um pano onde são colocadas pétalas, folhas, cascas de plantas ou legumes e outros ingredientes naturais. O ovo é envolvido nesse material, formando uma trouxinha, e depois vai para o cozimento em uma grande panela”, explica.
Durante o processo, a casca absorve os pigmentos naturais e ganha diferentes cores e desenhos. Antigamente, esses ovos coloridos eram oferecidos como presente às crianças durante a Páscoa.
Entre os ingredientes usados estão cravo-de-anjo, que gera tons amarelados; casca de cebola, responsável por nuances de marrom; crisântemo vermelho, que pode resultar em tons azulados; macela, erva típica que também dá aroma característico; além de hibisco, que produz cores violetas, e urucum, que confere tonalidades acobreadas.
Enquanto os ovos são cozidos, os participantes também participam da oficina de Albero di Pasqua. Nela, ovos de isopor são pintados e pendurados em galhos secos que formam a tradicional árvore de Páscoa. “O simbolismo é muito forte: os galhos secos representam a morte e o sofrimento de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, enquanto os ovos coloridos simbolizam a ressurreição, a vida nova e a alegria”, explica Correr.
Para Juliano Dorizotto, presidente da Società, a iniciativa reforça valores culturais e familiares. “É uma atividade que aproxima gerações. Os ovos são pensados para as crianças, mas o preparo envolve toda a família em um momento coletivo. Mais do que presentes, a tradição resgata valores dos ‘nonos’ e traz um significado de amor, fé e renovação”, afirma.
SERVIÇO
- Data: 26/03 (quinta-feira)
- Horário: das 19h às 20h30
- Local: Sede da Società Italiana di Mútuo Soccorso - Rua Dom Pedro I, 781 – Centro, Piracicaba
- Valor por participante: R$ 49 (sócios) e R$ 65 (não-sócios)
- Incluso: kit para tingimento, caixinha de exposição para o ovo, certificado sobre a tradição e ovinho de chocolate de lembrança.