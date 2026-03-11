A Società Italiana di Mútuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o Café Tirol, promove no dia 26 de março duas oficinas inspiradas em tradições da cultura tirolesa para celebrar a Páscoa. Os participantes poderão aprender técnicas de tingimento de ovos e participar da construção da Árvore de Ovos, conhecida como Albero di Pasqua ou Osterbaum.

As atividades fazem parte de costumes preservados pelos tiroleses de língua italiana — os trentinos — que vivem na Colônia Tirolesa de Piracicaba, mantendo tradições que atravessam cerca de 130 anos de história na cidade.

Para participar, os sócios da Società pagam R$ 49, enquanto não-sócios desembolsam R$ 65. O valor inclui um kit de tingimento, caixinha para exposição dos ovos, certificado com a história e a tradição da prática, além de um ovinho de chocolate como lembrança. As oficinas acontecem das 19h às 20h30, na sede da Società, localizada na rua Dom Pedro I, 781, no Centro de Piracicaba. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3432-7203 ou pelo WhatsApp (19) 99872-8585.